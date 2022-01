Técnico do Remo nega ter time titular em mente para estreia no Parazão e aponta: 'Ainda falta padrão'

Em contagem regressiva para a estreia no Parazão 2022, o Remo fechou a pré-temporada em Parauapebas com uma vitória magra - 1 a 0 - sobre a seleção local. Após o triunfo, o técnico azulino, Paulo Bonamigo, elogiou o trabalho do elenco, mas declarou ainda não ter definido o time titular e que ainda faltam detalhes para que a equipe fiquei pronta:

"É parabenizar ao Clube do Remo pelo local escolhido. Mesmo distante de Belém, conseguimos treinar de forma integral. Ainda falta padrão, entrosamento, alguns jogadores estão sentindo a metodologia, mas essa semana é de polimento final, trabalho tático e técnico para que a gente possa entrar com o pé direito contra o Amazônia", disse o técnico. "Futebol é competitivo e dinâmico. Você precisa ter 15 a 16 jogadores prontos para estarem atuando. Temos alguns que estão buscando forma, o próprio Brenner, Everton Sena, Gedoz, Bruno Alves, jogadores que tiveram pouco tempo de treinamento", completou.

Vale lembrar, o Remo estreia em casa no estadual. Na próxima quinta-feira (27), às 21h30, o Leão recebe o Amazônia Independente. A transmissão lance a lance da partida, assim como toda a cobertura do Campeonato Paraense, você acompanha pelo portal OLiberal.com.