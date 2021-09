Técnico do Remo reclama de gols pedidos em derrota para o Botafogo: 'Resultado mentiroso'

Domínio territorial, pressão na defesa adversária, muitas chances criadas. A atuação do Remo contra o Botafogo seguiu esse roteiro, porém ainda assim os azulinos perderam a partida por 1 a 0, no Baenão, pela 22ª rodada da Série B. Satisfeito com o desempenho, mas não com o resultado, Felipe Conceição foi sucinto na análise pós-jogos.

"Foi um resultado mentiroso, mas, no futebol, acontece. Do outro lado também houve empenho para ganhar a partida e tiveram a felicidade de acertar a única bola que tiveram no segundo tempo. Futebol tem dessas coisas. O importante é a gente pensar no processo, no que apresentamos hoje, porque contra o Vitória tem que ser daí para cima", apontou o técnico do Leão.

Mesmo com muitas improvisações, o Remo conseguiu manter o padrão tático implementado pelo treinador desde a sua chegada, com marcação alta, roubadas de bola no ataque e atrapalhando a saída de bola do adversário. Marlon, lateral-esquerdo de ofício e meia em alguns momentos da carreira, jogou na zaga. Ronald foi segundo volante e Gedoz uma espécie de centroavante.

"É normal sentir durante essa rotação, não ter a sequência de uma equipe. Hoje, por exemplo, atuamos com o Marlon na zaga e ele foi bem. A semana foi muito proveitosa mesmo com todos esses obstáculos. Demonstramos hoje um belo futebol. O que faltou hoje foi a eficácia lá na frente. Com certeza, se o Remo conseguir manter esse desempenho, nós teremos mais vitórias do que derrotas", complementou Conceição.

Os azulinos ainda contam com uma extensa lista de desfalques, que pode diminuir até o próximo compromisso, contra o Vitória-BA, na sexta-feira que vem, em Salvador. Entre lesões e suspensões, Wellington Silva, Kevem, Romércio, Erick Flores, Lucas Tocantins e Renan Gorne não foram a campo contra o Botafogo. Em compensação, Victor Andrade recebeu o terceiro amarelo e cumprirá suspensão contra o time baiano.

