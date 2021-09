VÍDEO: Eficiente, Botafogo cria pouco, mas aproveita chance e vence o Remo no Baenão pela Série B

A pressão e o domínio territorial ao longo do jogo não foram suficientes para o Remo voltar a vencer na Série B. O jogo deste sábado, pela 22ª rodada, terminou com vitória por 1 a 0 do Botafogo em pleno Baenão. O único gol da partida foi marcado por Warley, aos 20 minutos do segundo tempo. O Leão chegou a acertar duas bolas na trave, mas não conseguiu empatar.

Veja os melhores momentos da partida:

O Remo chegou ao terceiro jogo sem vencer e permanece estagnado no meio da tabela, com 27 pontos, e pode perder uma posição ao término da rodada, caso o Cruzeiro vença o Goiás, na terça-feira (7). O Bota se firma no G4, com 38 pontos.

O próximo compromisso azulino é na sexta-feira (10), contra o Vitória-BA, em Salvador. O Fogão recebe o Londrina, sábado (11), no Engenhão.

O jogo

Ainda com vários desfalques, o técnico Felipe Conceição optou por improvisar na escalação titular do Remo. Sem poder contar com a dupla de zaga titular, formada por Kevem (suspenso) e Romércio (lesionado), o Leão foi a campo com o lateral-esquerdo Marlon como zagueiro, ao lado de Rafael Jansen. Experiente, o jogador canhoto não decepcionou e teve atuação segura na defesa central.

Tanto que o Botafogo tentou explorar o que poderia ser um ponto de deficiência azulino ao longo da primeira etapa, mas Marlon não deu brechas no setor. A primeira etapa transcorreu com o Remo defensivamente bem, mesmo nos poucos momentos que sofreu pressão.

A única boa chance criada pelo Alvinegro foi aos 30, com Joel Carli aproveitando cobrança de escanteio de Chay, aos 30. A bola passou rente à meta defendida por Vinícius.

Leão encorpado

Enquanto isso, o Remo foi mais presente no ataque. Teve mais posse de bola, rondou a área adversária e exerceu eficiente marcação no campo de ataque, atrapalhando a saída de bola e a construção de jogadas do Fogão. As finalizações, no entanto, deixaram a desejar.

Aos 14, com Igor Fernandes; e aos 23, com Thiago Ennes, os chutes de fora da área passaram longe do gol. A principal chance azulina foi em arremate de longe de Gedoz, que desviou em Carli e quase enganou o goleiro Douglas Loureiro.

Bota abre o placar

O confronto seguiu equilibrado após o intervalo, em dinâmica parecida. O Leão jogava dentro do campo do adversário, mas com dificuldade para construir jogadas. Enderson Moreira e Felipe Conceição, então, começaram a mudar os times para trazer algo novo para o jogo.

As mexidas alvinegras deram certo. Aos 20, a defesa azulina bateu cabeça para afastar cruzamento rasteiro e Warley conseguiu bater com força no canto, sem chances para Vinícius alcançar: 1 a 0.

Não entrou

A resposta azulina foi rápida e, três minutos depois, a igualdade quase veio com Lucas Siqueira, que cabeceou no travessão a bola alçada por Thiago Ennes. Aos 33, foi a vez de Gedoz arriscar da entrada da área e ver a bola tirando tinta da trave.

Já na reta final do jogo o Leão perdeu a organização tática na busca pelo empate. Os azulinos tentaram sufocar o adversário carioca alçando bolas ou rondando a área pelo chão, mas não foi suficiente para pontuar em casa. Jefferson ainda acertou o travessão aos 44, para a frustração remista.

FICHA TÉCNICA

Remo 0 x 1 Botafogo - 22ª rodada da Série B

Estádio Banpará Baenão

Horário: 19h30

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA/GO)

Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva (GO) e Hugo Savio Xavier Correa (GO)

Quarto árbitro: Gustavo Ramos Melo (PA)

Cartões amarelos: Felipe Gedoz, Victor Andrade (REM) | Diego Loueiro, Rafael Moura e Romildo (BOT)

REMO

Vinícius; Thiago Ennes, Rafael Jansen, Marlon e Igor Fernandes (Wallace); Uchôa, Arthur (Jefferson) e Lucas Siqueira (Ronald); Matheus Oliveira (Rafinha), Gedoz (Thiago Mafra) e Victor Andrade.

Técnico: Felipe Conceição.

BOTAFOGO

Diego Loureiro; Daniel Borges, Joel Carli, Kanu e Jonathan Silva (Carlinhos); Pedro Castro (Romildo), Barreto, Warley (Luís Oyama) e Chay (Ênio); Marco Antônio (Luiz Henrique) e Rafael Moura.