Técnico do Remo lamenta derrota contra o Vila com um a menos: 'Fizemos tudo, menos o gol'

Uma falha. Foi à isso que o treinador do Remo, Felipe Conceição, atribuiu a derrota azulina na noite desta sexta-feira (8). De acordo com o técnico, o Leão dominou o jogo em grande parte da partida, mas parou em falhas de finalização e na grande atuação do goleiro Georgemy.

"A gente sabia dessa dificuldade. Demos uma bobeira no início do jogo e tomamos o gol. Depois que eles tiveram um jogador a menos, tomamos conta da partida. Fizemos de tudo, menos o gol. Precisamos ajustar algumas situações para voltar a vencer", destacou Conceição.

Outro ponto que o técnico do Remo falou na entrevista foi a estreia do atacante Neto Pessoa. O jogador, recém contratado pelo Remo, deu outra mobilidade ao ataque azulino. Sobre a demora para utilizar o reforço, Felipe Conceição foi categórico. Segundo ele, Neto ainda não está 100% preparado para entender a "dinâmica do time".

"Neto chegou há pouco tempo. Temos uma estrutura de jogo que ele ainda tá se adaptando. O único jogador que chegou e teve que jogar por falta de peça de reposição foi o Raimar. Não é fácil você entender um estilo de jogo quando entra no meio do campeonato. O Neto é um atleta de qualidade e vai crescer com a gente", avaliou.

O próximo jogo do Remo na Série B será na próxima sexta-feira (15), às 16h, contra o Brusque, em Santa Catarina. A partida terá transmissão lance a lance pelo oliberal.com.