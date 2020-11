Técnico do Remo descarta indecisão sobre titulares contra o Botafogo-PB: 'A equipe está bem definida'

Em busca da classificação antecipada para o quadrangular de acesso à Série B, o Remo visita o Botafogo-PB na próxima segunda-feira (23), às 20h, no Almeidão. O técnico Paulo Bonamigo falou sobre como o elenco chega para a partida e a postura que o Leão precisa ter em campo para sair com o objetivo.

"Grupo está bem consciente da dificuldade do jogo, da responsabilidade de buscar nossa primeira meta. Temos que jogar com muita inteligência, sabedoria e qualidade. O adversário vai exigir isso da gente. Mas acima de tudo, coragem. Saber que se tivermos uma disciplina tática e confiança em desenvolver nosso jogo, temos grandes possibilidades de trazer a classificação. Recuperamos o Salatiel, Eduardo Ramos, o próprio Wallace vai com condições de jogar alguns minutos. Vamos fortes, a equipe está bem definida."

Botafogo x Remo tem transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.

Confira a entrevista completa de Paulo Bonamigo

Balanço desde a chegada:

"Temos uma identidade bem fortalecida dentro do grupo. Está bem comprometido com a nossa missão no clube. Estamos buscando neste jogo conseguir uma classificação, pois o adversário [o Botafogo-PB] fez os dois últimos jogos de alto nível. Tem bons jogadores, treinador novo, está muito motivado. Temos que acreditar naquilo que a gente vem trabalhando, no que o grupo tem se empenhado em crescer."

Título:

"Nós estamos passo a passo tentar tornar a equipe mais competitiva, entrosada e fortalecida para atingirmos as nossas metas neste final de temporada. Evidente que precisa do empenho total de todos, tenho fortalecido o espírito coletivo do grupo. Com exceção do Santa Cruz que fez uma campanha sensacional, o restante é uma diferença de um detalhe. É o momento do crescimento."

Correções:

"A gente está sempre fazendo correções em relação ao último jogo, finalizações, último terço, que tivemos um volume ofensivo muito grande. Temos alguns jogadores que estão retornando e precisam de uma condição melhor física. O próprio [Felipe] Gedoz precisa de uma adaptação ao clima e à equipe, ele conseguiu melhorar a intensidade dele."