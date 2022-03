Técnico do Remo defende time das críticas e aponta onde é preciso melhorar: 'Sermos efetivamente mais fortes'

Há quatro partidas sem vencer e com uma média de menos de um gol por jogo neste período, o Remo tem sido alvo de críticas, inclusive do torcedor. O técnico Paulo Bonamigo aproveitou para defender a equipe dos questionamentos e apontou que não é exatamente no aspecto criatividade que o time precisa evoluir, e sim na efetividade:

"A gente sabe que o torcedor quer, acima de performance, resultado. Tivemos dois jogos que deixamos de vencer nos detalhes, que foram contra Tuna Luso e Águia, em que tivemos um volume ofensivo muito grande. Mas é ir amadurecendo. A gente sabe que esse campeonato começa a se decidir na segunda fase, a primeira fase é de ajustes. Nossa ideia é, na segunda fase, ser efetivamente mais fortes", declarou Bonamigo.

Apesar de admitir que seria importante a equipe jogar para manter o ritmo, o técnico azulino prefere exaltar o tempo de preparação que o Leão está tendo. Mesmo com a suspensão do Parazão, Bonamigo afirma que é possível fazer a equipe crescer nos treinos do dia a dia.

"Nós continuamos treinando a equipe para melhorar naquilo que a equipe sabe que precisa crescer. É evidente que manter a competitividade, continuar jogando é sempre importante, mas treinamentos também são para corrigir aquilo que às vezes não temos tempo, jogando quarta e domingo, com viagens longas. Agora conseguimos trabalhar mais. A equipe está tendo volume, mas não consegue ser efetivo e tem que ser para fazer gols", concluiu o comandante.