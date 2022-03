Remo faz jogo treino contra sub-20 e Bonamigo testa opções para o ataque; saiba mais

Enquanto a Justiça Desportiva resolve a situação do Campeonato Paraense, o Clube do Remo segue trabalhando para manter a forma do elenco, que, além do certame estadual, aguarda o início da terceira fase da Copa do Brasil, o qual os azulinos farão parte. De acordo com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), as datas dos jogos de ida serão decididos em sorteio no próximo dia 28, na sede da entidade, no Rio de Janeiro.

Tendo em vista os próximos compromissos, o técnico Paulo Bonamigo aproveitou a manhã deste sábado para fazer um jogo treino, entre os titulares e a equipe sub-20. A partida terminou em 8 a 0 para os titulares, com gols de Raul (3), Erick Flores (2), Paulinho Curuá (2) e Thiago Mafra.

Bonamigo fez uma avaliação positiva do trabalho. “Eu acho que foi bom. Sempre é bom fazer uma simulação de jogo, fazer uma integração com a categoria de base, a qual a gente olha com carinho por serem formados dentro do clube. Visto que temos no elenco muitos jogadores jovens, isso certamente são atletas que no futuro vestirão a camisa do Remo”.

Em relação ao esquema tático da onzena principal, o treinador manifestou interesse em corrigir alguns pontos específicos, sobretudo na frente. Precisamos corrigir algumas situações, principalmente na fase ofensiva. Procuramos fazer construção dentro daquilo que a gente treina. A equipe tá com volume e não está sendo efetiva. E efetividade é fazer gol. O treino é importante para corrigir isso”, declara.

Apesar disso, o técnico não descartas que novas contratações sejam feitas, haja vista que o time ainda tem uma pegada baseada no nível técnico do Parazão. “Para série C é evidente que temos necessidade, até pela dificuldade da competição, buscar jogadores com um perfil um pouco diferente do que apostamos no início do projeto. Agora é procurar uma padrão coletivo para a equipe, pois tivemos muitas alternâncias. Jogos excelentes, jogos pífios, como o primeiro tempo do Re x Pa”.

Ainda sobre o ataque, Bonamigo tem procurado peças para encaixar na formação, que conta com a ausência de Brenner, vetado pelo Departamento Médico do Clube. “Temos treinado algumas opções. Uma pena que o Ronald teve um pequeno problema muscular. O Raul tem evoluído muito a questão física dele, entende a movimentação e já jogou 20 minutos. Isso pode nos dar mais qualidade na fase ofensiva que precisamos”, encerra.