Técnico do Remo confirma mudanças na escalação e diz: 'Vamos procurar manter o nível do grupo'

O técnico Paulo Bonamigo confirmou que vai fazer mudanças na escalação do Remo para a estreia no Parazão 2021 contra o Gavião Kyikatejê, marcada para esta segunda-feira (1º), às 19 horas, no estádio Banpará Baenão.

“Deve ter de três a quatro mudanças. Porque tivemos que dar descanso para alguns jogadores. Até pelo sacrifício da Copa Verde. Mas vamos procurar manter o nível de foco e concentração do grupo. Estamos analisando alguns aspectos de jogadores que foram até o final da temporada jogando três competições. O grupo não teve folga. Vamos ver a reação dos atletas para ir administrando. Do outro lado tem um grupo que está chegando, que teve um trabalho paralelo e diferenciado. Mas que não é o ideal. Pela equipe ter chegado até o final da Copa Verde a preparação para o estadual ficou prejudicada. Mas o nosso foco, concentração e trabalho tem que ser bem proveitoso para fazer bom jogo e recuperar a hegemonia do futebol paraense”, comentou.

Além de estrear no estadual, o Remo também vai utilizar pela primeira vez a nova iluminação do estádio em um jogo oficial. E mais uma vez não vai ter a presença do torcedor no estádio por causa da pandemia do novo coronavírus. Paulo Bonamigo avaliou sobre essa falta da torcida em um momento tão especial para o time azulino.

“Tu tens uma torcida como a do Remo, que é fanática e empurra o time, que se torna nosso 12º e 13º jogador. Porque que faz dois atletas a mais como diferença dentro do campo. É forte. Empurrava o time. É evidente que no momento que adquirir troca de energia com o torcedor, que apoia a todo momento, isso é fundamental. Sempre foi uma motivação para o grupo conseguir resultado positivo”, analisou.

A partida entre Remo e Gavião vai ter transmissão lance a lance em OLiberal.com.