Técnico do Remo cita méritos do Vasco e avalia empate: 'É um ponto importante'

O que parecia ser a noite dos sonhos para os azulinos, terminou com um balde de água fria. O Remo cedeu o empate em 2 a 2 contra o Vasco, na noite desta sexta-feira (19), fora de casa, após estar vencendo por 2 a 0. Após a partida, o técnico do Leão, Eduardo Baptista, avaliou o resultado:

"Nós fizemos um brilhante primeiro tempo. No segundo tempo, a gente conversou para continuar do mesmo jeito, fechando os espaços e marcando alto. Foi mérito do Vasco também, que veio para cima. Lembrar que jogamos em São Januário contra jogadores que foram montados para subir de divisão. Mesmo assim a gente não vinha sofrendo. Lógico que, com a expulsão, as coisas ficaram muito difíceis. Mas é um ponto importante", disse Eduardo Baptista.

Confira o restante da entrevista do técnico azulino

Falha de marcação:

"Fizemos um primeiro tempo muito bom. Tomamos o gol numa falha de marcação, treinamos ontem, conversamos bastante. Mas a gente fez dois e podia ter feito o terceiro. Para o segundo tempo, a gente continuou tentando jogar. O Vasco adiantou um pouquinho suas linhas. Mérito do Vasco também, mas mesmo assim eles criavam muito pouco"

Queda no segundo tempo:

"A gente perdeu um pouquinho de contra-ataque. Tivemos algumas chances para aproveitar um pouco melhor. O Erick [Flores] vinha fazendo um grande primeiro tempo, mas fisicamente sentiu um pouquinho. Com a queda dele, perdemos a ligação para o contra-ataque. A substituição do Rafinha foi para tentar [manter] isso. Mas a expulsão do Victor [Andrade] acabou mudando os planos".