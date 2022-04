Técnico do Remo avalia partida contra o Vitória e afirma sobre o resultado: 'Foi bastante justo'

Em um confronto direto, o Remo venceu o Vitória pela primeira rodada da Série C do Brasileirão. O técnico Paulo Bonamigo, após a partida, avaliou a atuação da equipe azulina. Segundo o treinador, o resultado foi justo, apesar das adversidades encontradas, por causa da chuva e o estado do gramado:

"Primeiro tempo atrapalhou as duas equipes, em função da quantidade de chuva que caiu. Não tem nem como fazer uma avaliação, foi mais na vontade mesmo. Mesmo assim tivemos problemas no centro de campo, perdemos a segunda bola, num joga de muita ligação direta. Colocando o Marcial mais centralizado, conseguimos equilibrar e no segundo tempo o campo permitiu jogar um pouco mais. O [resultado] foi bastante justo", opinou.

Outro ponto importante citado por Paulo Bonamigo é a briga pela vaga de titular no meio-campo. De acordo com o próprio técnico, o volante Paulinho Curuá, ganhou a vaga de titular no setor, para jogar ao lado de Anderson Uchôa:

"Ganhou. Ele tem crescido desde a pré-temporada, vem se destacando. Teve que esperar um pouquinho, pois teoricamente era para disputar posição com o Uchôa, mas os dois tiveram tanto destaque e conseguimos encaixar os dois", concluiu.

O próximo jogo do Remo na Série C é o Manaus, no sábado (16), às 19h, na Arena da Amazônia. A partida, válida pela segunda rodada do Brasileirão, tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.