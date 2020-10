Treinador do Remo frisa que vai propor o jogo fora de casa contra o Ferroviário: 'Serão duas equipes assim'

Em boa fase, o Clube do Remo vai encarar o Ferroviário-CE, pela décima primeira rodada da Série C, às 17h, na Arena do Castelão, em Fortaleza. Para esse confronto, o técnico Paulo Bonamigo avaliou as dificuldades que a equipe azulina terá em campo. “Temos que ter uma equipe muito equilibrada, quando falo de equilíbrio é emocional, de ser competitivo sem ser desajustada, de ser equilibrada no sentido tático de uma equipe que marca o adversário e que tem jogar, não pode só marcar e não jogar. Que tenha confiança naquilo que vai fazer”, avaliou.

O técnico aposta em um jogo de criatividade para as duas equipes. “Dominar o adversário, o adversário também é uma equipe que gosta de propor o jogo e ficar com bola, então serão duas equipes que vão buscar jogar”, disse.

Sem poder repetir a mesma equipe em jogos seguidos, principalmente, por conta de casos de Covid-19 e algumas lesões de atletas, o mistério ronda a escalação do Remo. Porém, quatro jogadores já estariam fora dessa partida, o zagueiro Gilberto Alemão, os volantes Lucas Siqueira e Júlio Rusch e o atacante Gustavo Hermel, que podem ter contraído o novo coronavírus. Entretanto, o clube só confirmará os casos três horas antes do jogo.

O Ferroviário é o quarto colocado no grupo A da Série C, com 14 pontos, cinco atrás do Leão. As duas já se enfrentaram sete vezes por quatro competições diferentes - sendo que a última foi pela Série C desse ano, onde o Remo venceu por 2 a 1.