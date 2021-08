VÍDEO: Técnico do Remo após polêmicas do VAR, na derrota para o CRB: 'Não vou comentar'

O Remo foi derrotado no Estádio Baenão, por 2 a 1, para o CRB-AL, na noite de sábado (21). Na partida, houve várias polêmicas e o técnico Felipe Conceição analisou cada uma delas. Mas preferiu minimizar as decisões tomadas pelos árbitros, na estreia do VAR em jogos do Leão, nesta Série B.

"Em relação à arbitragem, não vou comentar. Acho que foi falta no Jansen, no lance do pênalti. E o gol do Victor foi legítimo, não acho que o Gorne tenha atrapalhado o Gum a cortar a bola e o Victor estava em posição legal. Somos todos humanos, estamos ali para acertar e errar. Espero que a tecnologia minimize os erros, é a nossa expectativa", comentou.

Confira os demais assuntos comentados pelo técnico Felipe Conceição:

Análise da partida:

"Nós fizemos um primeiro tempo equilibrado e um primeiro tempo ajustado taticamente, poucas chances de gol. Voltamos para o segundo tempo querendo ver se teríamos mais espaço. Conseguimos começar a chegar mais no gol adversário, com cruzamentos perigosos. O jogo estava se desenhando para ter mais chances de gol. Manteve o padrão e vieram as duas penalidades em lances comandados pelo VAR".

Se faltou ofensividade:

"A gente ficou com Rafinha, Jefferson, Ronald, Victor Andrade, Gorne. Tirando Pingo atrás, tínhamos praticamente só atacante. É continuar trabalhando e pensar no Brasil de Pelotas-RS. Enfrentamos de igual para igual um adversário que está no G4".

Festa da torcida no pré-jogo:

"Agradeço a festa que o torcedor faz a cada partida em casa. As ruas tomadas na nossa chegada é de arrepiar. Peço que continue nos empurrando. Estamos fazendo o máximo para o Remo fique cada vez mais forte".