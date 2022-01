Tabu do Leão! Remo está em invicto em estreias no Parazão desde 2016

O Remo volta a campo nesta semana, na primeira rodada do Campeonato Paraense 2022, na quinta-feira (27), às 21h30, contra o Amazônia Independente, no Estádio Baenão. Por sinal, o Leão chega ao duelo invicto em estreias nos últimos estaduais, desde 2016. A equipe de O Liberal relembra o desempenho azulino.

Última derrota

A última vez que o Remo teve um revés na rodada de abertura do Parazão foi em fevereiro de 2015, no Mangueirão, contra o Parauapebas. Na ocasião, o Clube de Periçá foi derrotado por 2 a 1, gols de Magno e Juninho para o Trem de Ferro e de Rafael Paty para o Leão. Os azulinos terminaram esta edição com o título paraense - o 44°.

Retrospecto desde então

Já nas últimas seis edições, o Remo acumula seis vitórias, sendo três por goleadas. Foram vitórias sobre Águia, Cametá, Bragantino, Tapajós (duas vezes) e Gavião Kyikatejê. Neste período, foram 19 gols marcados - média acima de três gols por partida - e apenas três gols tomados.

Última estreia

A última estreia do Remo no Parazão foi em 2021, no retorno dos jogos noturnos no Baenão após oito anos. No dia 1° de março do ano passado, o Remo goleou o Gavião por 4 a 1, gols de Wallace, Renan Gorne (2x) e Dioguinho. Thiago Bala descontou.

A partida entre Remo e Amazônia Independendente tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com. Acompanhe o pré e pós-jogo no Facebook e YouTube de O Liberal.

Confira o retrospecto recente do Remo em estreias

01/02/2015* - Remo 1x2 Paurapebas - Mangueirão

31/01/2016 - Remo 5x2 Águia - Mangueirão

29/01/2017 - Remo 5x0 Cametá - Mangueirão

14/01/2018* - Remo 3x0 Bragantino - Mangueirão

03/02/2019* - Remo 1x0 Tapajós - Mangueirão

19/01/2020 - Remo 1x0 Tapajós - Mangueirão

01/03/2021 - Remo 4x1 Gavião - Baenão

* - terminou o estadual como campeão