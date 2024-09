Série C: Rodrigo Santana define Remo para duelo contra o São Bernardo-SP

O técnico azulino Rodrigo Santana definiu a onzena que entra a campo logo mais, para a partida contra o São Bernardo-SP, pela segunda rodada do quadrangular decisivo da Série C. O duelo começa às 20 horas e será disputado no estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo. Santana manteve a formação vitoriosa da partida contra o Botafogo-SP, com três zagueiros. Na frente, seguem Jaderson, Pedro Vitor e Ytalo.

Acompanhe o Lance a Lance da partida.

Remo escalado. (Divulgação)