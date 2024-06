Série C: Remo estreia técnico e tenta afastar a crise diante do Sampaio Corrêa fora de casa

Crise, demissões de jogadores e técnicos, pressão da torcida e mais uma Série C com o Remo brigando contra o Z-4. Esse é o cenário do Leão Azul, que tenta a sua segunda vitória na Terceirona, neste sábado (1), às 17h, diante do Sampaio Corrêa-MA, no Estádio Castelão, em São Luís (MA), pela 7ª rodada da Série C. É um confronto de duas equipes em crise e que marca a estreia de Rodrigo Santana, novo técnico azulino.

O Remo tenta amenizar os problemas internos e a má fase na Série C. Para que isso ocorra, uma vitória diante da “Bolívia Querida” é fundamental. Atualmente na 14ª posição na tabela, o Remo quer se afastar da zona de rebaixamento e encostar no pelotão da frente, já que os oito melhores clubes avançam para o quadrangular final da Série C, após 19 rodadas.

Com um aproveitamento de apenas 22% em seis partidas, o Remo se apega à estreia do seu novo treinador para mudar esse cenário ruim. Rodrigo Santana, de 42 anos, foi contratado para o lugar do paraguaio Gustavo Morínigo, que caiu do cargo após novo tropeço na Série C, dentro do Baenão. Santana chega com a missão de fazer o elenco do Remo performar melhor, situação que não ocorreu quando o time era comandando por Ricardo Catalá e Morínigo.

Para este jogo o Remo terá os desfalques do zagueiro Sheldon, expulso no jogo contra o Náutico-PE e o lateral Helder Santos, que levou o terceiro cartão amarelo. O Leão também não terá dos atacantes Ribamar e Kevin, contundidos. Pedro Vitor sentiu uma contusão durante a semana e é dúvida. Quem pode voltar à equipe como uma opção no banco de reservas é o meia Matheus Anjos, que estava em transição. O técnico também poderá contar com o lateral-direito Diogo Batista, recém-contratado pelo Leão e que estava no Coritiba-PR. Ele foi regularizado e teve seu nome publicado no BID e é opção na direita. Raimar e Marco Antônio devem pintar na equipe titular.

O confronto diante do Sampaio Corrêa marca o jogo entre o pior ataque contra uma das piores defesas. A equipe maranhense balançou as redes nesta série Ac apenas uma vez e abre a zona de rebaixamento com dois pontos e, em caso de vitória, pode ultrapassar o Remo na classificação. Já o Leão é a quarta pior defesa da Série C, com 10 gols sofridos, ficando atrás do Ferroviário-CE (14 gols sofridos) e CSA-AL e Floresta-CE (13 gols sofridos).

A equipe maranhense deve ter quatro mudanças para o jogo contra o Remo, duas delas no meio de campo. Guilherme Escuro deve entrar no posto de Maurício e Marcelinho deve voltar ao time no lugar de Ferreira. Pimentinha, ex-Remo, deve entrar no lugar de Thiaguinho no ataque, além de Brunão entrando no posto de Baio.

FICHA TÉCNICA

Local: Estádio Castelão – São Luís (MA)

Data: 01.06.2023

Horário:17h

Árbitro: Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS)

Auxiliares: Marcelo Grando (MS) e Diego dos Santos Ruberdo (MS)

Quarto árbitro: Wallas Martins Lopes (MA)

Sampaio Corrêa: Felipe; Lucas, Franklin, Itambé e Cortez; Varela, Guilherme Escuro (Maurício) e Marcelinho (Ferreira); Pimentinha (Thiaguinho), Edrean e Brunão (Baio). Técnico: Zé Augusto.

Remo: Marcelo Rangel; Diogo Batista; Ligger, Bruno Bispo (Jonilson) e Raimar (Vida); Adsson, Jaderson, Marco Antônio e Pavani; Ytalo e Cachoeira. Técnico: Rodrigo Santana.