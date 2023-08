Presidente do Manaus questiona técnico do Remo e cita 'elenco milionário' do Leão na Série C

O Remo terá um compromisso diante do CSA-AL, no próximo domingo (20), em Maceió (AL), pela penúltima rodada do Brasileirão da Série C, porém, o último jogo contra o Manaus-AM, no empate em 1 a 1, ainda está rendendo. O presidente do Manaus, Giovanni Silva, rebateu as críticas feitas pelo técnico do Remo após a partida, em que ele fala que o árbitro prejudicou a equipe paraense. O mandatário do clube amazonense disse estar indignado com as declarações feitas por Catalá e cita elenco milionário do Remo.

Em nota nas redes sociais, o presidente do Manaus afirmou que o clube amazonense foi prejudicado pela arbitragem, reclamou da não marcação de um pênalti para o Gavião.

“Ficamos indignados com as declarações do Catalá [técnico] após a partida. O árbitro deixou de marcar um pênalti claro no último lance da partida. Não entendo como um clube da tradição do Remo, com um elenco milionário, tem um treinador que fala uma besteira dessa. Se ele é incompetente, a culpa é dele. Não adianta vir dizer que o Manaus foi ajudado porque isso não existiu”, disse.

O empate em 1 a 1 entre Manaus x Remo não foi bom para ninguém. O clube azulino perdeu não conseguiu se livrar do rebaixamento e viu as chances de classificação diminuírem. Já o Manaus se manteve dentro do Z-4.

