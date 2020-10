Série C: com o Vila Nova invicto há nove jogos, atacante do Remo encara jogo como uma final

Peça fundamental no ataque do Remo nesta Série C, o atacante Hélio Borges, cria das categorias de base do Remo se consolidou no time titular do técnico Paulo Bonamigo. O jogador sabe da responsabilidade que é buscar o acesso com a camisa do Remo e agradece a oportunidade que o atual treinador vem dando.

“Acredito que o Bonamigo é o treinador que mais me deu chances, pela sequência de jogos, e confiança que a comissão técnica possui no meu trabalho, agradeço muito a eles e busco evoluir a cada jogo”, disse.

A pressão em defender as cores de um clube de massa parece não atrapalhar o jovem, que ao lado de Wallace, companheiro desde a base, vem dando conta do recado. O próximo adversário é o Vila Nova-GO, que ocupa a vice-liderança e que é concorrente direto por uma das vagas no G-4 e o atacante sabe da importância da partida.

“Vamos encarar como uma final, respeitamos o Vila Nova, mas temos que ir atrás da vitória que será muito importante. Esse jogo é uma decisão e lá na frente esses pontos farão a diferença”, falou.

INVENCIBILIDADE DO TIGRE

O Vila Nova está invicto há nove jogos e quer manter a regularidade na Série C. Para Hélio Borges o momento do Vila é para ser valorizado, mas garante que não vai faltar entrega durante o confronto de domingo.

“A sequência de oito partidas sem perder impressiona, é preciso valorizar, mas acredito no trabalho que a nossa comissão vem desenvolvendo, que vai repassar os pontos fortes e fracos do Vila e vamos buscar os três pontos”, avaliou.

Vila Nova x Remo duelam neste domingo (1), em Goiânia-GO, às 18h, pela 13ª rodada do Brasileirão Série C. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com