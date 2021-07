Série B: Remo espera demanda da CBF para iniciar operações do VAR no Baenão

Com a chegada do VAR a partir da 20ª rodada da Série B, alguns estádios terão que se adaptar, porém, o Baenão, já está preparado para receber a tecnologia. Em conversa com a equipe de OLiberal, o presidente Fábio Bentes, explicou que o estádio azulino ainda não recebeu as demandas, mas que o torcedor pode ficar tranquilo que todas elas serão cumpridas pelo Leão.

Bentes informou que atualmente a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) trabalha com cabines externas, na própria CBF, no Rio de janeiro (RJ), onde os árbitros de vídeo ficam alocados e repassam as informações ao árbitro central. A única situação que precisa ser explicada e demandada pela instituição que comanda o futebol nacional são as câmeras.

“A questão das imagens é algo a avaliar. Dá para colocarmos as câmeras no Baenão e provavelmente teremos algumas adaptações, só as arenas que possuem um local mais adequado para as câmeras. As estruturas que montamos para a transmissão provavelmente irão servir para as imagens de impedimento. Caso precise colocar mais algumas câmeras, que no caso são fixas, não precisa de operadores, vamos montar e adaptar, mas isso é o de menos, mas ainda não tivemos sinalização se vamos precisar de alguma coisa”, disse.

O VAR era um pedido de vários clubes que disputam a Série B do Brasileirão. A questão ficou mais intensa, após vários erros de arbitragem que interferiram no resultado final das partidas. A CBF reuniu com representantes dos clubes e decidiu que a tecnologia iria contemplar a Segundona, além das Séries C e D, mas nessas somente nas fases finais.