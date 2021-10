Série B: Remo encara o líder Coritiba buscando a manutenção na primeira parte da tabela

O Remo recebe o Coritiba-PR na noite desta segunda-feira (4), às 20h, no Estádio Evandro Almeida, em Belém, em jogo válido pela 28ª rodada da Série B. A partida é de fundamental importância para o Leão na luta pelo “número mágico” de 45 pontos, visando a permanência na Segundona e ainda manter viúva as chances de G-4.

Atualmente na 10ª posição na tabela com 37 pontos, o Remo pode fechar a rodada com 40 e há oito pontos do primeiro time na zona de classificação. O Leão também pode abrir 13 pontos do primeiro clube na zona de rebaixamento em caso de vitória e derrota do Londrina-PR para o Sampaio Corrêa-MA, mas o clube paraense não terá vida fácil, já que terá pela frente o líder da Série B com 53 pontos conquistados e sério candidato ao acesso.

Para este jogo o Leão não terá dois jogadores. O primeiro é o atacante Victor Andrade, que mais uma vez está de fora por indisciplina, ele que voltou de suspensão no jogo contra o Sampaio Corrêa-MA, acabou levando outro vermelho e desfalca o time do técnico Felipe Conceição, que pode colocar o Lucas Tocantins na posição. Além de uma baixa no ataque, o Remo não poderá contar com o zagueiro Rafael Jansen, que levou o terceiro amarelo. Kevem pode ser o substituto ao lado de Marlon, que segue improvisado na zaga.

Essa é a segunda partida do Remo na Série B com a presença dos torcedores. A primeira ocorreu no jogo contra o Náutico-PE, no dia 24 de setembro, na vitória azulina por 1 a 0, gol do atacante Jefferson, nos acréscimos.

Pelo lado do Coritiba o técnico Gustavo Morínigo terá três desfalques para o jogo. O zagueiro Henrique cumprirá suspensão, o mesmo ocorrendo com o meia Robinho. Já o meia-atacante Waguininho está lesionado e por isso não viajou com a delegação do Coxa, que defende a invencibilidade de seis partidas na competição.

No último encontro entre as equipes pelo primeiro turno da Série B, o clube alviverde venceu pelo placar de 2 a 1, no Estádio Couto Pereira, na capital paranaense.

Ficha técnica

Remo x Coritiba-PR – 28ª rodada da Série B

Data: 04.10.2021

Horário: 20h

Local: Estádio Evandro Almeida – Baenão – Belém (PA)

Árbitro: Zandick Gondim Alves Júnior (RN)

Auxiliares: Vinícius Melo de Lima (RN) e Francisco de Assis da Hora (RN)

Quarto árbitro: Gustavo Ramos Melo (PA)

Remo: Thiago Coelho; Thiago Ennes, Marlon, Kevem e Raimar; Arthur, Lucas Siqueira e Marcos Júnior; Felipe Gedoz, Rafinha e Lucas Tocantins. Técnico: Felipe Conceição.

Coritiba: Wilson; Natanael, Wellington Carvalho, Luciano Castán e Guilherme Biro; Willian Farias, Matheus Sales e Rafinha; Guilherme Azevedo (Val), Léo Gamalho e Igor Paixão. Técnico: Gustavo Morínigo.