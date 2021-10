Remo informa locais de vendas de ingressos e normas para acompanhar o jogo contra o Coxa

O Remo recebe hoje o Coritiba-PR, às 20h, no Baenão, em jogo válido pela Série B. Essa será a segunda partida do clube paraense com a presença da torcida. A diretoria azulina espera um público maior que na primeira partida, tanto que setorizou o estádio e as entradas estão com preços diferentes. Os torcedor pode adquirir o ingresso para o jogo até às 16h desta segunda-feira (4), nas Lojas do Remo espalhadas por Belém e região Metropolitana.

Bilhetes para a arquibancada da Almirante Barroso passaram de R$140 para R$120. Já quem preferir assistir ao jogo na arquibancada da Avenida Rômulo Maiorana pagará R$140. Apenas 30% da capacidade do Baenão foram liberados pelas autoridades municipais.

No ato da compra o torcedor precisa apresentar o seu cartão de vacinação completo, ou seja, com as duas doses da vacina contra a covid, seja ela Astrazeneca, Coronavac ou Pfizer ou então a dose única da Jansen, além de um documento oficial com foto. O torcedor pode apresentar também o aplicativo do Conect SUS como comprovante de vacinação. O mesmo vale para entrar no Baenão, além do uso contínuo de máscara.

Os portões do Estádio Evandro Almeida serão abertos às 16h e serão fechados às 19h, seguindo as normas do protocolo de segurança feito pela Federação Paraense de Futebol e aprovado pelo Governo do Estado, Prefeitura de Belém e Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Dentro do estádio é necessário que o torcedor obedeça as normas de protocolo de saúde, evitando o compartilhamento de máscaras, objetos pessoais como celular e copos. Manter o distanciamento social, manter o uso das máscaras e retirá-las apenas para hidratação. Utilizar álcool nas mãos sempre que necessário, evitar o contato físico, como beijos, abraços e apertos de mãos. De acordo com o Remo, quem for sócio-torcedor não poderá entrar no estádio apenas com a carteirinha de sócio, terão acesso ao evento somente com o ingresso retirado em mãos e com a comprovação do ciclo vacinal completo (duas doses).

Nesta fase do protocolo e de liberação por parte das autoridades estaduais e municipais, está vetada a entrada de mulheres grávidas e crianças de qualquer idade. Dentro do estádio é proibida a comercialização de bebidas alcoólicas.

Locais de vendas de ingressos

Loja do Remo – Sede Social – Até às 16h

Loja do Remo – Castanhal - Até às 16h

Loja do Remo – IT Center - Até às 16h

Loja do Remo – Shopping Castanheira - Até às 16h

Loja do Remo – Shopping Pátio Belém - Até às 16h

Loja do Remo – Parque Shopping - Até às 16h

Loja do Remo – Bosque Grão-Pará - Até às 16h

Loja do Remo – Shopping Metrópole - Até às 16h

Loja do Remo – Boulevard Shopping - Até às 16h

Loja Conceito Rei da Amazônia – Baenão - Até às 16h