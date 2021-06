Série B: Fora de casa, Remo tenta quebrar 'tabu' diante do Coritiba

O Remo ainda não “engrenou” na Série B 2021. Na volta do Leão Azul à competição, o clube paraense só conseguiu vencer uma vez em sete partidas e atualmente amarga a zona de rebaixamento com apenas sete pontos. O próximo compromisso azulino é contra o Coritiba-PR, na próxima sexta-feira (2), às 19h, fora de casa. Nesta partida o Time de Periçá tenta quebrar um tabu, já que nunca venceu o Coxa na história.

Remo x Coritiba já se enfrentaram 12 vezes, todas elas partidas oficiais. Foram três empates e nove vitórias do Coxa. O último confronto entre as equipes ocorreu no dia 7 de setembro de 2007, no Estádio Couto Pereira, na capital paranaense. Vitória do clube alviverde por 2 a 1, gols marcados por Keirrison e Hugo pelo Coritiba e Fábio Oliveira faz o gol azulino.

Assista aos gols do último jogo entre os clubes

Confira os confrontos entre as equipes

25.10.1972 - Remo 0 x 0 Coritiba - Brasileiro-Nacional

14.03.1974 - Remo 2 x 3 Coritiba - Brasileiro-Nacional

17.06.1978 - Coritiba 2 x 0 Remo - Brasileiro-Copa Brasil

06.04.1980 - Remo 0 x 1 Coritiba - Brasileiro-Taça de Ouro

20.04.1980 - Coritiba 1 x 0 Remo - Brasileiro-Taça de Ouro

21.09.1986 - Coritiba 1 x 1 Remo - Brasileiro-Copa Brasil

01.11.1995 - Remo 1 x 1 Coritiba - Série B

15.11.1995 - Coritiba 2 x 0 Remo - Série B

15.04.2006 - Remo 1 x 2 Coritiba - Série B

01.09.2006 - Coritiba 3 x 2 Remo - Série B

08.06.2007 - Remo 1 x 2 Coritiba - Série B

07.09.2007 - Coritiba 2 x 1 Remo - Série B