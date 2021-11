Série B: Fora de casa, Remo é derrotado pelo Operário e pode se aproximar do Z4

O Remo perdeu mais uma, a terceira seguida, pela Série B e pode terminar a rodada com a zona de rebaixamento cada vez mais perto. O Leão visitou o Operário-PR na noite de terça-feira (9) e foi derrotado por 2 a 1. Felipe Garcia e Schumacher fizeram para os mandates e Renan Gorne descontou. A partida foi disputada no estádio Germano Kruger.

A equipe azulina terá pouco tempo de descanso, pois na sexta-feira (12) visita o Manaus, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Verde. A partida começa às 17h30, na Arena da Amazônia. Já pela Série B, o Remo recebe o Goiás na segunda-feira (15), às 18h, no Estádio Baenão. Ambos os duelos têm transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.

A partida

O começo da partida não trouxe boas indicações ao Leão. Nos primeiros minutos de jogo, o zagueiro Romércio recebeu uma bola recuada, escorregou e a bola sobrou para o adversário. Por pouco Paulo Sérgio não abriu o placar para o Operário.

Primeira chegada

A primeira chance primeira oportunidade do Remo chegou apenas aos 19 minutos. Matheus Oliveira recebeu dentro da área, girou e chutou para o gol, mas foi travado pela zaga do Operário e a bola saiu pela linha de fundo.

Thiago Coelho aparece

Já no fim do primeiro tempo, em cobrança de falta, o goleiro Thiago Coelho apareceu para salvar o Leão. Marcelo mandou uma bomba rasteira em direção ao gol. A bola tocou no "morrinho artilheiro" e quase enganou Thiago, que fez a defesa.

Primeiro gol

Apesar do Operário não fazer uma pressão muito intensa, o Remo não conseguiu resistir no segundo tempo. Aos 17, Guedes cobrou escanteio para a área e Felipe Garcia cabeceou como manda o manual: forte, para baixo. A bola ainda bateu na trave e entrou no gol de Thiago Coelho: 1 a 0 para os mandantes.

Faltou sorte

Logo na sequência, o Remo tentou responder e por pouco não empatou. Contra-ataque puxado por Matheus Oliveira, que abriu para Victor Andrade. O atacante bateu cruzado, mas o goleiro fez a defesa e a bola bateu na trave. No rebote, Neto Pessôa, mandou para fora.

Ampliou

Aos 45 minutos, o Operário fez o segundo. Marcelo Santos tocou para Rodrigo Pimpão na ponta direita. O atacante mandou para o meio da área e a bola sobrou para Schumacher, que colocou para o fundo da rede: 2 a 0.

Descontou

Aos 49, Renan Gorne recebeu na área, tentou chutar para o gol, e a bola tocou na mão do zagueiro do Operário. Na cobrança, Renan Gorne deslocou o goleiro e diminuiu. Mas o estrago já estava feito. Placar final: Operário 2 a 1.

Ficha Técnica

Operário-PR x Remo - 35ª rodada da Série B

Data: 9 de novembro, terça-feira

Hora: 19h

Local: Estádio Germano Kruger

Arbitragem

Central: Wagner do Nascimento Magalhaes (RJ)

Assistente 1: Michael Correia (RJ)

Assistente 2: Luiz Claudio Regazone (RJ)

Quarto Árbitro: Leonardo Sígari Zanon (PR)

VAR: Rodrigo Nunes de Sa (RJ)



Gols: Felipe Garcia aos 17/2T e Schumacher aos 45/2T (OPE); Renan Gorne aos 49/2T

Cartões amarelos: Fábio Alemão, Reniê e Odivan; Jefferson

Operário-PR: Thiago Braga; Lucas Mendes, Fábio Alemão, Reniê e Fabiano; Guedes (Rodrigo Pimpõa), Marcelo e Rafael Chorão (Gustavo Lopes); Thomaz (Marcelo Santos), Felipe Garcia (Odivan) e Paulo Sérgio (Schumacher). Técnico: Ricardo Catalá.

Remo: Thiago Coelho; Thiago Ennes (Wellington Silva), Rafael Jansen, Romércio e Igor (Raimar); Uchôa, Lucas Siqueira (Ronald) e Pingo (Jefferson); Matheus Oliveira, Victor Andrade e Neto Pessôa (Renan Gorne). Técnico: Felipe Conceição.