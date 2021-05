Série B: Baenão passará por vistoria da CBF na próxima segunda-feira

A diretoria do Remo está finalizando os últimos ajustes no Estádio Evandro Almeida para receber jogos da Série B. Algumas demandas da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) foram cumpridas e na próxima segunda-feira (24), o clube receberá uma vistoria para avaliar o gramado do Baenão. A informação foi confirmada pela reportagem com uma fonte do clube.

Além do gramado, que passou por reparos, o Remo iniciou a colocação da cabine da SporTV para a transmissão dos jogos do Brasileiro e também da Copa do Brasil, além dos pontos das câmeras de impedimento. Outras situações foram resolvidas, como a instalação de aparelhos de ar condicionados nos vestiários dos árbitros e visitantes, além dos armários, que faz parte da cartilha de exigências da CBF.

CARA NOVA

O clube também já iniciou durante o Parazão a pintura no estádio. Arquibancadas da Avenida Almirante Barroso e o lado da Travessa das Mercês já foram finalizadas. Outro ponto que a diretoria de estádio está resolvendo e irá iniciar é a colocação dos assentos recebidos do Mangueirao. O clube recebeu em torno de 12 mil e isso faz parte de uma ação de marketing visando arrecadar valores nesse momento de pandemia. O torcedor pode colocar seu nome no assento pelo valor de R$30 através da loja virtual do Remo.

SÉRIE B

O primeiro jogo do Remo em casa na Série B está marcado para o dia 5 de junho (sábado), às 19h, contra o Brasil de Pelotas-RS, pela segunda rodada. Já a estreia do Leão na competição ocorre no sábado (29) de maio, em Maceió (AL), às 16h contra o CRB-AL.