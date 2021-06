Série B: adversário do Remo na próxima rodada, Avaí possui dois jogadores ex-Paysandu

O Remo encara o Avaí neste sábado (19), no Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC), pela quinta rodada da Série B. O Leão Azul fará a sua terceira partida longe de Belém na competição nacional e terá um adversário com dois jogadores velhos conhecidos do torcedor paraense.

O clube catarinense possui no elenco dois jogadores que tiveram passagens pelo Paysandu. O mais recente é o atacante Vinícius Leite, que jogou no rival azulino nas temporadas 2019 e 2010. Coma camisa do Paysandu Vinícius Leite, de 27 anos, fez 64 jogos, marcou nove gols e conquistou o título estadual de 2020.

Vinícius Leite deixou o Paysandu no ano passado (Jorge Luís Totti/Paysandu)

A equipe do Avaí também tem no elenco o lateral-esquerdo João Lucas, de 30 anos, bastante experiente e rodado na Série B. O jogador defendeu as cores do Paysandu em 2015 e 2016, disputou 65 partidas, marcou um gols e não conseguiu títulos com a camisa bicolor.

Remo x Avaí se enfrentam pela quinta rodada da Série B neste sábado (19), às 16h30, no Estádio da Ressacada. O jogo terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.