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Série A: Cruzeiro vai levando vantagem sobre o Remo no Baenão; acompanhe

O time azulino recebe a Raposa no Baenão, precisando somar pontos para deixar o Z4

O Liberal
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Remo e Cruzeiro duelam na noite deste sábado, no Baenão. (Cristino Martins / O Liberal)

O Clube do Remo entra em campo na noite deste sábado, para duelo decisivo contra o Cruzeiro, válido pela 13ª rodada da Série A. Os dois times precisam vencer para melhorar a posição na tabela, em especial o azul marinho, hoje na vice-lanterna da competição, com oito pontos.

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Os primeiros 15 minutos de partida foram de muito equilíbrio, com os dois times tocando bola no meio-campo. Foi nítido, no entanto, o excesso de faltas. Em uma delas, em favor do Remo, Yago Pikachui cobrou com perigo por cima do gol. O Cruzeiro respondeu com Bruno, aos seis, mas o goleiro azulino fez a defesa.  

Consciente da capacidade adversária, o Remo fez uma espécie de blitz no meio-campo, impedindo o Cruzeiro de avançar pelo corredor central. A solução foi tentar as laterais, especialmente com Kauã, mas faltou a calibrar a mira para alcançar os atacantes. O Remo, por sua vez, diversificou os ataques e até os 25 tinha mais finalizações que o adversário.

image A torcida azulina fez grande festa no Baenão. (Cristino Martins / O Liberal)

Por volta dos 30, o Leão Azul, enfim, conseguiu pular na dianteira do placar. Após um bate-rebate na área, a bola sobrou nos pés de Jajá, que empurrou para o fundo das redes. O gol, no entanto, foi anulado pela arbitragem devido uma falta de ataque do time azulino segundos antes da finalização. 

O bom momento, no entanto, foi impiedosamente revertido em tristeza, quando, minutos depois, o Cruzeiro chegou com perigo pela esquerda. Arroyo conduziu, passou pela marcação e mandou um chute diagonal indefensável para o arqueiro azulino, abrindo o placar para o time visitante, 1 a 0.

A vantagem cruzeirense parece não ter mexido no ânimo do time remista, que, mesmo fora de casa, ficou com a bola, enquanto o Leão corria atrás com transições rápidas, se,, no entanto, conectar conectar o setor defensivo ao ataque, ficando assim bem distante da meta de Matheus Cunha até o fim da primeira etapa.

2º Tempo

Os times voltaram sem mudanças, assim como a postura azulina, que pouco fez após o apito inicial para mais 45 minutos. Por volta dos 10, Maik avançou pela esquerda, cruzou na área, mas o ataque não alcançou e a bola passou direto pela lateral.

image Arroyo abre o placar e deixa o Cruzeiro em vantagem. (Cristino Martins / O Liberal)

Em seguida vieram as primeiras mudanças no time do Remo. Aos 12, Jajá recebeu bom cruzamento da esquerda e cabeceou com certo perigo. Léo Condé tirou Poveda e Zé Ricardo para os lugares de Alef Manga e Jaderson. Taticamente, foi uma tentativa de dar maior gás no ataque.

De fato o Remo se lançou ao ataque. Foram pelo menos duas boas chances, enquanto o Cruzeiro se fechou no campo defensivo. Condé então tirou Pikachu para a entrada de Hernández. A Raposa respondeu com um chute venenoso de Arroyo, defendido por Marcelo Rangel. 

O Cruzeiro também mexeu a partir dos 30. Chico da Costa e Matheus Henrique entraram em campo. O time reagiu e voltou a atacar, especialmente com Arroyo, que teve pelo menos duas oportunidades em chue direto. 

 

Ficha Técnica

Data: 25/04/2026
Hora: 18h30 (de Brasília)
Local: Baenão
Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Brigida Cirilo Ferreira (AL)
VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Cartão Amarelo: Zé Ricardo (Remo) Arroyo, Matheus, Cunha Kauã Moraes (Cruzeiro)

Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba, Mayk; Zé Ricardo (Jaderson), Zé Welison; Patrick, Yago Pikachu (Diego Hernández); Poveda (Alef Manga) e Jajá.
Técnico: Léo Condé

Cruzeiro: Matheus Cunha; Kauã Moraes, João Marcelo, Jonathan Jesus e Kaiki Bruno; Gerson, Christian, Bruno Rodrigues (Chico da Costa), Arroyo; Matheus Henrique, Lucas Romero e Gerson; Christian (Matheus Henrique), Arroyo e Kaio Jorge.
Técnico: Artur Jorge

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