Série A: Cruzeiro vai levando vantagem sobre o Remo no Baenão; acompanhe O time azulino recebe a Raposa no Baenão, precisando somar pontos para deixar o Z4 O Liberal 25.04.26 18h15 Remo e Cruzeiro duelam na noite deste sábado, no Baenão. (Cristino Martins / O Liberal) O Clube do Remo entra em campo na noite deste sábado, para duelo decisivo contra o Cruzeiro, válido pela 13ª rodada da Série A. Os dois times precisam vencer para melhorar a posição na tabela, em especial o azul marinho, hoje na vice-lanterna da competição, com oito pontos. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Os primeiros 15 minutos de partida foram de muito equilíbrio, com os dois times tocando bola no meio-campo. Foi nítido, no entanto, o excesso de faltas. Em uma delas, em favor do Remo, Yago Pikachui cobrou com perigo por cima do gol. O Cruzeiro respondeu com Bruno, aos seis, mas o goleiro azulino fez a defesa. Consciente da capacidade adversária, o Remo fez uma espécie de blitz no meio-campo, impedindo o Cruzeiro de avançar pelo corredor central. A solução foi tentar as laterais, especialmente com Kauã, mas faltou a calibrar a mira para alcançar os atacantes. O Remo, por sua vez, diversificou os ataques e até os 25 tinha mais finalizações que o adversário. A torcida azulina fez grande festa no Baenão. (Cristino Martins / O Liberal) Por volta dos 30, o Leão Azul, enfim, conseguiu pular na dianteira do placar. Após um bate-rebate na área, a bola sobrou nos pés de Jajá, que empurrou para o fundo das redes. O gol, no entanto, foi anulado pela arbitragem devido uma falta de ataque do time azulino segundos antes da finalização. O bom momento, no entanto, foi impiedosamente revertido em tristeza, quando, minutos depois, o Cruzeiro chegou com perigo pela esquerda. Arroyo conduziu, passou pela marcação e mandou um chute diagonal indefensável para o arqueiro azulino, abrindo o placar para o time visitante, 1 a 0. A vantagem cruzeirense parece não ter mexido no ânimo do time remista, que, mesmo fora de casa, ficou com a bola, enquanto o Leão corria atrás com transições rápidas, se,, no entanto, conectar conectar o setor defensivo ao ataque, ficando assim bem distante da meta de Matheus Cunha até o fim da primeira etapa. 2º Tempo Os times voltaram sem mudanças, assim como a postura azulina, que pouco fez após o apito inicial para mais 45 minutos. Por volta dos 10, Maik avançou pela esquerda, cruzou na área, mas o ataque não alcançou e a bola passou direto pela lateral. Arroyo abre o placar e deixa o Cruzeiro em vantagem. (Cristino Martins / O Liberal) Em seguida vieram as primeiras mudanças no time do Remo. Aos 12, Jajá recebeu bom cruzamento da esquerda e cabeceou com certo perigo. Léo Condé tirou Poveda e Zé Ricardo para os lugares de Alef Manga e Jaderson. Taticamente, foi uma tentativa de dar maior gás no ataque. De fato o Remo se lançou ao ataque. Foram pelo menos duas boas chances, enquanto o Cruzeiro se fechou no campo defensivo. Condé então tirou Pikachu para a entrada de Hernández. A Raposa respondeu com um chute venenoso de Arroyo, defendido por Marcelo Rangel. O Cruzeiro também mexeu a partir dos 30. Chico da Costa e Matheus Henrique entraram em campo. O time reagiu e voltou a atacar, especialmente com Arroyo, que teve pelo menos duas oportunidades em chue direto. Ficha Técnica Data: 25/04/2026 Hora: 18h30 (de Brasília) Local: Baenão Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO) Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Brigida Cirilo Ferreira (AL) VAR: Daniel Nobre Bins (RS) Cartão Amarelo: Zé Ricardo (Remo) Arroyo, Matheus, Cunha Kauã Moraes (Cruzeiro) Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba, Mayk; Zé Ricardo (Jaderson), Zé Welison; Patrick, Yago Pikachu (Diego Hernández); Poveda (Alef Manga) e Jajá. Técnico: Léo Condé Cruzeiro: Matheus Cunha; Kauã Moraes, João Marcelo, Jonathan Jesus e Kaiki Bruno; Gerson, Christian, Bruno Rodrigues (Chico da Costa), Arroyo; Matheus Henrique, Lucas Romero e Gerson; Christian (Matheus Henrique), Arroyo e Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol série a 2025 remo x cruzeiro fuitebol brasileiro jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Série A: Cruzeiro vai levando vantagem sobre o Remo no Baenão; acompanhe O time azulino recebe a Raposa no Baenão, precisando somar pontos para deixar o Z4 25.04.26 18h15 BRASILEIRÃO Com apoio da torcida no Baenão, Remo quer reagir na Série A contra o Cruzeiro Leão azulino busca encerrar jejum e aposta no fator casa diante de rival direto contra o Z-4 25.04.26 8h00 Futebol Vitória fora de casa pela Copa do Brasil anima goleiro do Remo para os próximos jogos da Série A Marcelo Rangel destacou a evolução do elenco nos últimos jogos, incluindo o aumento na média de gols marcados 24.04.26 19h38 baixas Remo perde Taliari por lesão na coxa e Vitor Bueno também é desfalque contra o Cruzeiro O time azulino informou que o atacante teve uma lesão grau III A, enquanto o meia voltou a sentir a panturrilha 24.04.26 13h29 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Pressionado, Paysandu enfrenta Itabaiana-SE fora de casa em busca de afirmação na Série C Papão tenta melhorar desempenho ofensivo e somar pontos para subir na tabela; duelo será neste sábado, em Sergipe 25.04.26 8h00 BRASILEIRÃO Com apoio da torcida no Baenão, Remo quer reagir na Série A contra o Cruzeiro Leão azulino busca encerrar jejum e aposta no fator casa diante de rival direto contra o Z-4 25.04.26 8h00 Futebol Série A: Cruzeiro vai levando vantagem sobre o Remo no Baenão; acompanhe O time azulino recebe a Raposa no Baenão, precisando somar pontos para deixar o Z4 25.04.26 18h15 lembrança Ronaldinho Gaúcho brinca com ex-Paysandu em documentário: 'Rindo da cara desse trouxa' Rodrio Alvim, ex-lateral bicolor, é testemunha de "profecia" de R10 lembrada em série documental 24.04.26 9h58