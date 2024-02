Sem zagueiro titular e com retorno de meia-atacante, Remo está escalado para enfrentar o Águia

O Rem terá o Águia neste domingo (25), às 17h m no Baenão, pela 7ª rodada do Parazão. O Leão está em crise, foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil e a torcida promete “público zero” no Baenão. Para este jogo, o contestado técnico Ricardo Catalá fez duas mudanças no time titular, em relação à escalação da partida contra o Porto Velho, no meio de semana.

Acompanhe o lance a lance de Remo x Águia de Marabá

Ricardo Catalá colocou o zagueiro Ícaro no lugar de Reniê, que foi poupado com dores musculares. No meio o Jaderson volta ao time no lugar de Renato Alves, após se recuperar de uma lesão na coxa. O atacante Ytalo está fora da partida com uma lesão grau 1 na panturrilha e Ribamar é mantido na frente.

Remo x Águia de Marabá jogam às 17h, deste domingo (25), no Baenão. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.