Sem zagueiro e com mudança no meio, Remo está escalado para o jogo contra o Ypiranga

O técnico Paulo Bonamigo mexeu na equipe para o jogo contra o Ypiranga. O zagueiro Rafael Jansen, que teve uma entorse no joelho direito durante o treinamento no Baenão e não se recuperou. No seu lugar entra Gilberto Alemão.

A outra mudança na equipe é a entrada do volante Charles no lugar de Júlio Rusch. A partida entre Ypiranga x Remo começa às 20h e terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.