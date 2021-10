Sem vencer na Série B, lateral-esquerdo do Remo diz que o time ‘tem que ligar o sinal de alerta

Há cinco jogos sem vencer na Série B, o Remo enfrenta o Cruzeiro nesta quinta-feira (28), às 21h30, no estádio Independência. O Leão está na 13° posição, um ponto atrás da Raposa. É importante que o time azulino vença, porque assim ele consegue respirar no meio da tabela. O lateral-esquerdo Marlon disse que o grupo está preocupado com a situação atual da equipe no campeonato.

"Tínhamos uma gordurinha, agora acabou. A gente tem que ligar o sinal de alerta, que já tem tantos jogos sem vencer. Procuramos nos cobrar, o professor cobrou bastante. E a gente volta nesse jogo do Cruzeiro se doando ao máximo para que possamos sair com o resultado positivo”, declarou o jogador.

Apesar de ser lateral-esquerdo, Marlon está atuando como zagueiro, ao lado de Rafael Jansen, na equipe azulina. Segundo o atleta, ele não teve dificuldades para se adaptar, visto que ele já havia jogado na posição.

“Quando não tinha zagueiro, o professor Felipe (Conceição) optou por mim. Eu procurei entrar e me doar ao máximo para que eu pudesse sempre ajudar a equipe do Remo e, graças a deus, dei conta do recado. Eu estou procurando fazer da melhor maneira possível dentro de campo, para que eu possa ajudar os meus companheiros a conseguir sair com a vitória”, falou Marlon, que ainda comentou sobre a disputa de posição.

“Acho que o entrosamento é como se fosse nos outros jogos. A gente vem se dando muito bem ali atrás. Agora teve a volta do Romércio, vamos esperar. Quem o professor decidir colocar vai entrar, se doar ao máximo para que a gente possa conseguir o resultado positivo”

Remo e Cruzeiro se enfrentam pela 32° rodada da Série B. A partida tem transmissão lance a lance no portal de OLiberal.com