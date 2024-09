Sem Sávio entre os titulares, Remo está escalado para encarar o Volta Redonda

O Remo está escalado para o jogo de hoje (15), contra o Volta Redonda, pela 3ª rodada do quadrangular da Série C. O Leão vem com o time quase completo para buscar a liderança do grupo no Mangueirão.

Para a partida de hoje, Rodrigo Santana mandou a campo o mesmo time que empatou com o São Bernardo na última rodada, com a ausência do lateral e zagueiro da equipe Sávio. O jogador saiu machucado contra o time paulista e Bruno Bispo está escalado no time titular.

Confira a escalação completa do Clube do Remo

Remo e Volta Redonda duelam neste domingo (15), às 18h30, no Mangueirão, pela 3ª rodada do quadrangular da Série C. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.