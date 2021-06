'Sem raça', 'vergonhoso', ' fraco': torcida critica Remo, cobra reforços e postura da diretoria

O Remo não conseguiu mais uma vez fazer o “dever de casa” nessa Série B. O Leão empatou em 0 a 0 com o Guarani-SP e a torcida não poupou a diretoria, jogadores e comissão técnica nas redes sociais. Na publicação do resultado da partida no perfil oficial do Remo, torcedores cobraram mais empenho dos jogadores, além de contratações da diretoria.

O presidente do Remo, Fábio Bentes, confirmou na semana passada que três jogadores estavam negociando com o clube para o restante da Série B. Confira alguns comentários de torcedores.

“Vão ficar esperando esse elenco horrível resolver até quando?”

“Vergonhoso! Das 11 pessoas em campo, apenas Ennes e Vinícius são jogadores. Subiu pra isso? Que saudade do time da Série C. Decvolve o PIX, Gedoz”

“Já acharam o futebol do Gedoz de volta?”

“Constrangedor assistir a esse time jogar. São três jogos no Baenão e um gol”

“Time muito fraco, lento na saída de bola, não chuta ao gol, sem triangulação, não tem raça”

“Tudo que vocês estão criando com a tal austeridade e disciplina financeira irá por água abaixo se o time entrar na zona. Vão contratar no desespero e se critério. Invistam logo no time antes que seja tarde”

“Está difícil acreditar no trabalho do Bonamigo. Ele sempre erra a escalação e nas mexidas”

“Enquanto isso o presidente vai continuar dizendo que tá difícil trazer reforços e o time vai deixando escapar pontos em casa”

“Continuem com esse ritmo que vamos sofrer só a metade do campeonato, pois a outra metade já estará tudo definido. O time da Série C humilhava esse aí”

“Bentes deve estar esperando acabar os estaduais de 2022 para contratar. Até aqui não apresentou nenhum reforço, pelo contrário, só jogadores que fizeram o Remo ser pior”

Com o empate diante do Guarani o Remo agora soma seis pontos. O Leão Azul ocupa a 15 posição, próximo da zona de rebaixamento, porém, o clube paraense possui um jogo a menos. O próximo compromisso azulino é no sábado (26), às 21h, contra o líder e invicto Náutico, no Estádio dos Aflitos, em Recife (PE). A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.