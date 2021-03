Sem público na volta dos jogos noturnos ao Baenão, torcidas do Remo decoram o estádio

O Baenão volta a receber jogos noturnos depois de quase oito anos, porém, sem torcida por conta da pandemia da covid-19. Na manhã desta segunda-feira (1), dia da estreia do Leão no Parazão, representantes de torcidas uniformizadas do clube estiveram no estádio para colocar faixas e bandeiras. Um “camisão” também foi estendido na arquibancada da Avenida Romulo Maiorana.

Remo x Gavião Kyikatejê se enfrentam hoje, às 19h, no Baenão, pela primeira rodada do Parazão 2021. A partida terá transmissão lance a lance com fotos e vídeos no OLiberal.com.