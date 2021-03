Com a volta de jogo noturno no Baenão, Remo estreia contra o Gavião Kyikatejê no Campeonato Paraense

O Remo estreia hoje à noite no Campeonato Paraense 2021. O jogo será contra o Gavião Kyikatejê, às 19 horas, no estádio Banpará Baenão, e encerra a primeira rodada, com transmissão lance a lance em OLiberal.com.

Único representante do Norte na Série B, o time azulino é apontado como um dos favoritos ao título no estadual. Já o Gavião, único time profissional com base indígena do país, retorna para a elite do futebol paraense após seis anos. O jogo de hoje ainda terá a estreia da nova iluminação do Baenão. Após oito anos, o estádio do Remo volta a receber jogos noturnos.

O técnico Paulo Bonamigo deve poupar alguns jogadores por desgaste físico, uma vez que a temporada 2020 terminou apenas na quarta-feira da semana passada. Um dos poupados deve ser o volante Lucas Siqueira.

O treinador também vai aproveitar o momento para colocar os novos contratados que já estão aptos para jogar. A expectativa é pela estreia do volante Anderson Uchôa, que está recuperado da pubalgia e, após dois anos no Paysandu, fez a travessia na Almirante Barroso. Outras novidades no time são o volante Jeferson Lima e o atacante Renan Gorne.

Assim, o Remo deve entrar em campo com Vinícius; Wellington Silva, Fredson, Rafael Jansen e Marlon; Jeferson Lima, Anderson Uchôa, Lailson e Dioguinho; Renan Gorne e Wallace.

Gavião

O Gavião volta a disputar a primeira divisão do Campeonato Paraense seis anos. O time é comandando por Zeca Gavião, que é pai do presidente do clube, Jakure. Um dos destaques do time é o goleiro Wrias, que brilhou na Segundinha em 2020.

Além de Wrias, o técnico Zeca Gavião vai colocar em campo o que o time tem de melhor, como atacante Moisés, o meia Rafinha, o lateral-direito Soiti, que é do povo indígena, e o atacante Wilker.

Assim, o Gavião deve entrar em campo com Wrias; Soiti, Bau, Max Melo e Emanoel; Serra Azul, Beletti, Kaká e Critoy; Wilker e Emerson Bala.

Ficha técnica

REMO X GAVIÃO KYIKATEJÊ

1ª rodada do Campeonato Paraense

Remo: Vinícius; Wellington Silva, Fredson, Rafael Jansen e Marlon; Jeferson Lima, Anderson Uchôa, Lailson e Dioguinho; Renan Gorne e Wallace

Técnico: Paulo Bonamigo

Gavião: Wrias; Soiti, Bau, Max Melo e Emanoel; Serra Azul, Beletti, Kaká e Critoy; Wilker e Emerson Bala

Técnico: Zeca Gavião

Local: Estádio Banpará Baenão, Belém (PA)

Hora: 19 horas

Árbitro: Gustavo Ramos Melo/CBF

A1: Hélcio Araújo Neves/CBF

A2: Bárbara Roberta Costa Loiola/FIFA

4º: Nadílson Sousa dos Santos/FPF