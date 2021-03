Último jogo oficial do Remo à noite no Baenão teve gol de meia da Seleção; assista

Depois de quase oito anos, o Remo volta a jogar à noite no Baenão. A última partida oficial no estádio correu no dia 13 de março de 2013, na vitória azulina por 3 a 1, diante do Cametá, pelo segundo turno do Parazão.

O clube venceu o Mapará de virada, com gols do atacante Paulista, do meia Thiago Galhardo, atualmente no Internacional-RS e convocado pelo técnico Tite para a Seleção Brasileira, além do zagueiro Zé Antônio. Wilson marcou para o clube do interior do Estado.

ASSISTA AOS GOLS DO JOGO

FINAL DE 2013

No final daquela temporada o estádio passou por uma reforma, parte das arquibancadas (lado da Travessa das Mercês) foi retirada para a construção de camarotes, projeto apresentado pelo então presidente Zeca Pirão, mas que não saiu do papel. Outros setores do estádio foram reformados, como o gramado, que recebeu nova drenagem, além do alambrado, que foi trocado por vidro temperado.

Retirada do gramado e do alambrado (Akira Onuma / OLiberal)

Os refletores do estádio também foram retirados, mas nunca mais colocados, já que em 2014, o clube utilizou o Baenão poucas vezes e com a área das arquibancadas da Travessa das Mercês interditadas. Desde então o estádio ficou praticamente abandonado, com algumas reformas internas apenas na Toca do Leão.

RETORNO DO REI

Em 2017 alguns torcedores decidiram abraçar a causa e ajudar na reforma do Baenão. O projeto “Retorno do Rei” iniciou a tarefa árdua de reabrir o estádio. Campanhas nas redes sociais, grupos de mensagens e coletas em dias de jogos no Mangueirão, fizeram o projeto ganhar força. Em 2018 a diretoria composta por Manoel Ribeiro decidiu abrir o estádio para que os torcedores ficassem à frente, uma camisa foi pensada pela diretoria e foi fabricada pela fornecedora de material esportivo. A “Leão de Pedra” foi sucesso de venda e o dinheiro revertido às obras, mas faltava mais empenho por parte do clube.

Parte da equipe do projeto "Retorno do Rei" que ajudou na reconstrução do Baenão (Divulgação / Facebook / Projeto Retorno do Rei ao Baenão)

PARCERIA RENOVADA

Fábio Bentes (ao centro) trabalhou ao lado do Projeto Retorno do Rei (Divulgação / Facebook / Retorno do Rei ao Baenão)

Em 2019 o atual presidente Fábio Bentes assumiu e deu todo apoio ao projeto Retorno do Rei. Campanhas oficiais realizadas pelo clube foram ganhando espaço e a confiança do torcedor. Parcerias também foram criadas e o Baenão foi reaberto oficialmente no dia 13 de julho de 2019 com capacidade para um pouco mais de 13 mil torcedores, no empate em 2 a 2 com o Luverdense-MT, pelo Brasileiro da Série C. Do lado de fora a festa pela volta do estádio iniciou dois dias antes, com barracas de torcidas, bandeiras e muita cerveja.

A torcida fez a festa na reabertura do Baenão (Akira Onuma / OLiberal)

ILUMINAÇÃO

Mas ainda faltavam os refletores. O clube resolveu lançar uma campanha vendendo ingressos de forma antecipada, muitos torcedores adquiriram, mas não o suficiente. As ações do Retorno do Rei continuaram arrecadando, mas a chegada da pandemia atrapalhou os planos de reabertura do estádio para jogos noturnos, marcado para a temporada 2020.

PARCERIA

Foi apresentado um projeto ao Governo do Estado para a utilização do Baenão e também Curuzu (estádio do Paysandu) em formato de naming rights, já que o Mangueirão ficará fechado para reforma. Com o valor recebido o clube finalizou a compra e a instalação dos refletores em led no Baenão.

Refletores de led foram instalados (Samara Miranda / Remo)

É HOJE

O Leão volta a receber uma partida oficial na noite de hoje. O clube recebe o Gavião Kyikatejê, às 19h, pela estreia do Parazão 2021. O jogo terá transmissão lance a lance, com fotos e vídeos pelo Oliberal.com.