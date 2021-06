Sem Felipe Gedoz, Remo está escalado para enfrentar o Vitória pela quarta rodada da Série B

O Remo está escalado para enfrentar o Vitória-BA pela quarta rodada da Série B e com mudanças no meio-campo e na lateral esquerda. O meia Felipe Gedoz foi poupado pela comissão técnica por cansaço muscular. Entre no lugar, Rafinha. Já na lateral, Marlon não joga por causa de lesão grau IIdo reto anterior da coxa esquerda. O escolhido para a vaga foi o Igor Fernandes.

Confira a escalação:

O Vitória também está escalado. Sem Raul Prata, que está com dores na panturrilha e não veio para Belém, Gabriel Inocêncio assume a lateral direita e estreia pelo Leão Baiano.

A partida começa às 16 horas, no Baenão, com tranmissão lance a lance em OLiberal.com.