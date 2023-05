São José x Remo: onde assistir ao vivo e o horário do jogo hoje (22/05) pela Série C do Brasileiro

As equipes São José x Remo disputam nesta segunda-feira (22/05) a 4° rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O jogo acontece às 20h (horário de Brasília), no Estádio Francisco Novelletto Neto, em Porto Alegre (RS). Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir São José x Remo ao vivo?

A partida São José x Remo poderá ser assistida pelo DAZN e Nosso Futebol, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como São José x Remo chegam para o jogo?

Nas rodadas anteriores, Remo perdeu para São Bernardo por 3 a 1 e para Botafogo-PB e Amazonas, ambos por 2 a 1.

Já São José passou por um empate sem gols com Floresta, uma derrota de 2 a 1 para Náutico e um empate de 1 a 1 com Operário Ferroviário.

Prováveis Escalações

São José: Fábio Rampi; Ryan, Lucas Cunha, Jadson e Thalys; Nonato, Karl e Sillas; Kayan, Alessandro Vinícius e Zé Andrade. Técnico: Thiago Gomes.

Remo: Vinícius; Lucas Mendes, Diego Ivo, Ícaro e Leonan; Anderson Uchôa, Álvaro (Bochecha) e Pablo Roberto; Jean Silva, Pedro Vitor e Muriqui. Técnico Marcelo Cabo.

FICHA TÉCNICA

São José x Remo

Campeonato Brasileiro Série C

Local: Estádio Francisco Novelletto Neto, em Porto Alegre (RS)

Data/Horário: 22 de maio de 2023, 20h