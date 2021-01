Saiba onde assistir Ypiranga-RS x Remo pelo quadrangular da Série C

O Remo encara o Ypiranga-RS neste domingo (3), em Erechim (RS), às 20h, pela quarta rodada do quadrangular final da Série C. O Leão é atual líder do grupo D com sete pontos e pode dar um passo importante na luta pelo acesso à Série B.

A equipe comandada pelo técnico Paulo Bonamigo terá pela frente uma equipe que ainda não pontuou no quadrangular, porém vendeu caro as três derrotas. Uma vitória azulina coloca o Time de Periçá com 10 pontos e elimina de vez o clube gaúcho.