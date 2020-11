Saiba onde assistir Remo x Santa Cruz-PE pela Série C do Brasileiro

O confronto do líder contra o vice-líder. A Série C reservou para esta sexta-feira (13), o duelo entre Remo x Santa Cruz-PE, equipes tradicionais e que buscam seus objetivos no grupo A da Série C. O Santa Cruz, já classificado, busca o primeiro lugar geral. Já o Remo, eu ocupa a segunda posição, quer garantir a classificação, em jogo marcado para às 20h, no Mangueirão, em Belém.

O Leão poderá ter dois desfalques importantes, o meia Eduardo Ramos e o atacante Wallace não treinara durante a semana com dores musculares. Por outro lado o técnico Paulo Bonamigo terá o meio-campista Felipe Gedoz como opção. Gedoz foi contratado nesta semana pelo clube azulino e já treinou com o elenco.

CONFIRA A ENTREVISTA DE FELIPE GEDOZ, NOVO MEIA DO REMO

O Santa Cruz chegou a Belém ontem e terá problemas para o jogo contra o Leão. O time pernambucano terá sete desfalques, seis deles por conta do surto de covid-19, além do lateral Perí, que cumpre suspensão.

Onde assistir Leão Azul x Cobra Coral? A partida terá transmissão pelo DAZN e também pelo lance a lance de OLiberal.com, com pré e pós-jogo, iniciando a cobertura às 19h30.