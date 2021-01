Saiba onde assistir Remo x Londrina-PR pelo quadrangular da Série C

O Remo encerra a sua participação no quadrangular final da Série C de olho na final da competição. O Leão enfrenta o Londrina-PR neste sábado (16), às 17h, no Mangueirão. O clube paraense já garantiu o acesso à Série B enquanto que o Tubarão precisa vencer o Remo e torcer por um tropeço do Paysandu diante do Ypiranga-RS.

O Leão terá problemas para encarar o Londrina. Os jogadores testaram positivo para covid-19, são eles: Mimica, Marlon, Gelson, Carlos Alberto, Augusto e Salatiel. Dois deles são titulares, Marlon e Salatiel. Outro desfalque é Dudu Mandai que está machucado. O técnico Paulo Bonamigo também positivou para covid e está fora do jogo. O Remo não informou quem irá comandar a equipe à beira do gramado.

O Londrina chegou na sexta na capital paraense e treinou no estádio da Curuzu. O técnico Silvio Canuto terá apenas um desfalque para a partida, o volante Marcel está suspenso e não viajou com a delegação.