Saiba onde assistir Ferroviário x Remo pela Série C do Brasileirão

O Remo entra em campo hoje, às 17h, contra o Ferroviário-CE, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). A partida é válida pela 11ª rodada do Brasileirão Série C e o Leão Azul está de olho na ponta da tabela, já que está na terceira posição há dois pontos do líder Santa Cruz-PE.

A equipe azulina também defende uma sequência de quatro partidas sem perder, três delas ao comando do técnico Paulo Bonamigo, que chegou para ocupar o lugar de Mazola Júnior, demitido pela diretoria remista. O jogo é um confronto direto pelo G-4, já que o Ferroviário é concorrente por uma vaga na próxima fase.

Já o Tubarão vem de uma sequência de resultados ruins e tenta se reabilitar na competição. O Ferrão está na quarta posição na tabela e a colocação está ameaçada.