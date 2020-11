Saiba como fica o calendário eleitoral do Clube do Remo após ser definida a data da votação

As eleições do Clube do Remo estão marcadas para o dia 11 de dezembro. Após essa confirmação, a mesa diretora da Assembleia Geral do clube divulgou o calendário eleitoral.

De acordo com o documento, desde o dia 27 de outurbro é possível fazer a inscrição individual dos associados que pretendem ser candidatos aos cargos do Conselho Deliberativo (CONDEL), do Conselho Diretor (CODIR) e da Assembleia Geral. A inscrição segue até quarta-feira, 11 de novembro.

No dia 12 de novembro, quinta-feira, será a nomeação dos membros da Comissão Eleitoral pelo Presidente da Assembleia Geral, Manoel Machado.

No dia 26 de novembro, quinta-feira, será o último dia para publicação do terceiro e último edital de convocação de Assembleia Geral das eleições.

A eleição ocorre no dia 11 de dezembro, sexta-feira. Inicialmente, a eleição está marcada para ser presencial, mas pode virá virtual dependendo da situação epidemológica da pandemia do novo coronavírus.

Até o momento, só Fábio Bentes, atual mandatário azulino, está na disputa para a presidência do Conselho Diretor do Remo.