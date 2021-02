Saiba a data e horário dos jogos entre Remo e Manaus pela semifinal da Copa Verde

A Confederação Brasileira de Futebol divulgou as datas e os horários dos jogos de Remo e Manaus pela semifinal da Copa Verde. A CBF fez algumas mudanças nos dias das partidas. Inicialmente, os confrontos seriam no sábado (13) e quarta-feira (17), mas a entidade mudou as datas, inclusive o treino do Remo estava planejado em cima disso.

Agora, o primeiro confronto entre Manaus e Remo será na sexta-feira (12), às 17 horas, na Arena da Amazônia, na capital do Amazonas. A volta está marcada para o sábado (20), às 16 horas, no Mangueirão, em Belém (PA).

As partidas terão transmissão lance a lance em OLiberal.com.

CONFIRA A DATA, HORÁRIO E LOCAL DOS JOGOS DA SEMIFINAL DA COPA VERDE:

Clubes do Norte

Ida: Manaus x Remo - sexta-feira, 12 de fevereiro, 17 horas, Arena da Amazônia, Manaus (AM)

Volta: Remo x Manaus - sábado, 20 de fevereiro, 16 horas, Mangueirão, Belém (PA)

Clubes do Centro-Oeste

Ida: Vila Nova x Brasiliense - domingo, 14 de fevereiro, 16 horas, OBA, Goiânia (GO)

Volta: Brasiliense x Vila Nova - sábado, 20 de fevereiro, 15h30, Serejão, Taguatinga (DF)