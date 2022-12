Richard Franco, volante paraguaio, desembarca em Belém para se apresentar ao Remo

A pré-temporada do Remo inicia oficialmente nesta segunda-feira (12), com a apresentação dos jogadores que farão parte do plantel azulino pelo menos até o final do Campeonato Paraense, marcado para o começo de abril. Sendo assim, os primeiros atletas de fora do estado começam a desembarcar na capital paraense. Um deles foi o volante paraguaio Richard Franco, de 30 anos.

O jogador, que disputou a última temporada pelo Náutico, foi anunciado pelo Leão há um mês, no dia 10 de novembro. Ele chega a Belém depois de ter feito 46 jogos com a camisa do Timbu - com 4 gols e 5 assistências segundo o site ogol. Além do time pernambucano, Franco tem no currículo CSA e Avaí, em 2019, além de Sol de América e General Caballero, ambos do Paraguai.

VEJA MAIS

Nesta primeira semana de pré-temporada do Remo os primeiros quatro dias preveem trabalhos internos - exames, testes físicos e protocolos, sem a presença da imprensa. Na sexta-feira estão programados os primeiros treinos em campo: pela manhã, no Baenão; e à tarde, no Centro de Treinamento em Outeiro. A movimentação no estádio azulino deverá ser aberta aos jornalistas.