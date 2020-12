Retrô: Remo x Londrina já teve disputa de pênaltis e meia chegando de helicóptero no Mangueirão

Na estreia do quadrangular final da Série C o Remo terá pela frente o Londrina-PR, no estádio do Café, no Paraná (PR). Mas a história do confronto entre Leão e Tubarão já teve disputas de vaga nos pênaltis, Baenão superlotado e descida de jogador de helicóptero.

Em 1996 Remo e Londrina disputavam a Série B. Na primeira fase o clube paranaense terminou na quarta colocação e o Remo em sétimo. Leão e Tubarão se encontraram no “mata-mata” da terceira fase. No primeiro jogo no Paraná o Londrina venceu por 1 a 0. Na volta, no dia 10 de novembro, com o Baenão lotado, o clube paraense devolveu o placar, gol de Marcelo Papi. Mas na cobranças de pênaltis o clube alviceleste levou a melhor e passou de fase vencendo por 4 a 2.

ASSISTA AOS PÊNALTIS

HELICÓPTERO

Já em 2013 o Londrina encarou o Remo novamente, dessa vez em um amistoso, no dia 15 de dezembro, no Mangueirão. Era o jogo de apresentação do “Camisa 33”, campanha feita pela diretoria remista, na época comandada por Zeca Pirão. Um helicóptero pousou no Colosso do Bengui e desceu da aeronave o meia Eduardo Ramos, que havia jogado a Série B daquele ano pelo Paysandu. Parte da torcida aplaudiu o atleta, já alguns azulinos vaiaram o camisa 33. O jogo terminou 0 a 0.

EDUARDO RAMOS CHEGANDO AO MANGUEIRÃO

A LEI DO EX?

O elenco atual do Londrina conta com cinco jogadores que já passaram pelo futebol paraense. Quatro deles defenderam as cores do Paysandu, são eles: goleiro Dalton (2012) e os meias Caíque Valdívia (2016), Celsinho (2016) e Fábio Matos (2017 e 2018).

A equipe paranaense conta também com um meia que foi campeão com a camisa azulina. Adenilson, de 28 anos, jogou pelo Remo em 2018. O atleta fez 15 partidas com a camisa do Remo e marcou um gol. Pelo Leão conquistou o Campeonato Paraense 2018.

Adenilson foi campeão paraense pelo Remo em 2018 (Fábio Will / OLiberal)

HISTÓRICO

As equipes já se encontraram nove vezes em toda a história. Foram duas vitórias do Londrina, quatro do Remo e três empates. O Leão marcou 11 gols e tomou seis.

02.11.1996 – Londrina 1 x 0 Remo – Série B

10.11.1996 – Remo 1 x 0 Londrina – Série B

02.08.1998 – Londrina 0 x 3 Remo – Série B

06.10.1998 – Remo 2 x 1 Londrina – Série B

21.08.1999 – Londrina 1 x 0 Remo – Série B

27.08.2002 – Londrina 1 x 1 Remo – Série B

09.10.2003 – Remo 3 x 1 Londrina – Série B

03.08.2004 – Londrina 1 x 1 Remo – Série B

15.12.2013 – Remo 0 x 0 Londrina – Amistoso

Londrina x Remo se enfrentam no próximo sábado (12), às 17h, no Paraná, pela primeira rodada do quadrangular final da Série C. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.