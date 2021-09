Responsável por instalação de refletores no Baenão revela emoção de voltar ao estádio: 'Orgulho'

A partida entre Remo e Náutico nesta sexta-feira (24) marca o reencontro do torcedor azulino com o estádio Baenão. Por conta da pandemia de Covid-19, o Fenômeno Azul ficou mais de 500 dias sem ver o time no estádio. Desde então, o Baenão passou por várias mudanças, entre elas a instalação de refletores.

Um dos torcedores presentes na partida contra o Timbu é o engenheiro Nelson Simas. Ele é dono de uma das empresas responsáveis por instalar a nova iluminação no Baenão. Segundo ele, é um orgulho estar no estádio no dia em que essa novidade será apresentada aos torcedores.

"Essa iluminação é única no Brasil, por ser automatizada e de LED. Na América Latina, apenas o Boca Júniors e o remo tem estádios com essa novidade. É uma honra dar esse presente aos torcedores", disse Nelson.

Remo e Náutico é válido pela 26ª rodada da Série B do Brasileirão. A partida começa a partir das 19h e terá cobertura lance a lance pelo Oliberal.com.