Rescisão de Paulo Bonamigo com o Remo é publicada no BID

O técnico Paulo Bonamigo teve a rescisão com o Clube do Remo publicada nesta quinta-feira. O treinador deixou o time azulino após a derrota de 2 a 0 para o Sampaio Corrêa, na noite da última terça-feira, apesar do anúncio ter ocorrido apenas ontem pela manhã. Inclusive, o clube agiu rápido e já contratou outro treinador. Trata-se de Felipe Conceição, anunciado nesta quinta-feira (1º).

Legenda (Reprodução)

Sob comandando do coordenador de futebol, Netão, o Remo vai enfrenta o Coritiba, às 19 horas desta sexta-feira (2), no Couto Pereira, na capital do Paraná, pela nona rodada da Série B. A partida terá transmissão lance a lance por OLiberal.com.