Remo x Tuna decidem vagas na grande final do Parazão 2024 e na Copa do Brasil 2025

Chegou a hora da decisão para Remo e Tuna Luso Brasileira no Parazão 2024. Leão Azul x Águia Guerreira duelam na tarde deste domingo (31), às 17h, no Mangueirão, em Belém, pelo jogo de volta das semifinais do Campeonato Paraense. O clube azulino venceu o primeiro jogo por 2 a 1 e joga pelo empate para avançar à grande final.

O Remo chega para encarar a Lusa com uma campanha melhor ao longo de toda a competição e com o apoio da torcida, que promete comparecer em bom número para acompanhar o clássico. A chegada do técnico Gustavo Moínigo, que segue invicto no comando do Remo, a classificação na Copa Verde e a vitória no jogo de ida, de virada, sobre a própria Tuna, coloca o time azulino como favorito para avançar no estadual.

Dúvida

A vantagem do empate não quer dizer muito para a equipe azulina, mas é algo relevante em um clássico, ainda mais valendo uma vaga na final do Parazão e também na Copa do Brasil 2025. Para este jogo, o técnico azulino poderá ter problemas na zaga, já que Ícaro está machucado e, segundo o chefe do departamento médico do Remo, Jean Kley, só voltará a treinar na próxima semana, além de Ligger, titular na equipe, saiu do jogo de ida machucado e é dúvida. A defesa do Remo poderá ser formada por Jonilson, jovem criado nas categorias de base do Leão e Bruno Bispo.

Artilheiros

O comandante azulino tenta mudar a postura do time azulino que, assim como ocorreu contra o Amazonas-AM, pela Copa Verde, na partida em Manaus (AM), iniciou “desligado” também contra a Tuna e saiu atrás do placar. Uma das apostas de Gustavo Morínigo é a dupla de ataque Sillas e Ytalo, que nos últimos dois jogos marcaram quatro gols e estão decidindo a favor do clube remista nesses momentos decisivos.

Ytalo (à esquerda) retornou ao time fazendo gols (Thiago Gomes / O Liberal)

Tuna

Já a adversária do Remo quer fazer história novamente diante do Remo. Assim como ocorreu em 2021, quando a Tuna tirou o Remo na semifinal, a Águia do Souza precisa reverter a vantagem do clube azulino para chegar à grande final do Parazão. A Lusa tem que vencer o Remo por um gol de diferença para forçar a disputa de pênaltis ou por dois gols de diferença para avançar à final de forma direta.

Técnico Júlio César busca a sua primeira final de Parazão (Lucas Sampaio / ASCOM Tuna)

Fazem a diferança

O técnico da Tuna, Júlio César, aposta em dois jogadores que estão fazendo a diferença a favor da Lusa nesta temporada. O atacante Gabriel Furtado, que é considerado um “talismã” no time cruzmaltino e também no meia Germano, que é o líder de assistências no Campeonato Paraense com cinco passes para gols na Lusa e foi dele a assistência para o gol de Jayme, contra o Remo, no jogo de ida.

Volta de atacante

A Águia Guerreira terá a volta de um jogador experiente ao elenco e importante na classificação da Tuna para a semifinal. O atacante Leandro Cearense, que teve passagens pelo Remo e Paysandu, cumpriu suspensão na primeira partida e é uma das opções do técnico Júlio César para o jogo de volta.A Tuna tenta quebrar o jejum de títulos do Parazão, já que a última vez em que a Tuna conquistou o título estadual foi em 1988.

Ficha técnica

Local: Mangueirão – Belém (PA)

Data: 31.03.2024

Horário: 17h

Árbitro: Olivaldo José Alves Moraes – FPF-PA

Assistentes: Márcio Gleidson Correia Dias (FPF-PA) e Jhonathan Leone Lopes (FPF-PA)

Remo: Marcelo Rangel; Thalys, Ligger (Bruno Bispo), Jonilson e Nathan; Henrique, Jaderson e Matheus Anjos; Sillas, Echaporã e Ytalo. Técnico: Gustavo Morínigo.

Tuna: Iago Hass; Wander, Dedé, Marlon e Wesley, Renan, Bagagem e Germano; Jayme, Gabriel Furtado e Chula. Técnico: Júlio César.