Remo x Operário: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (08/06) pela Série B

Remo x Operário-PR disputam hoje, domingo (08/06), a 11° rodada do Série B do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo tem início às 19h (horário de Brasília), no Estádio Jornalista Edgar Proença, o Mangueirão, em Belém (PA). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Remo x Operário Ferroviário ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Leão acumula na Série B um total de 17 pontos, 4 vitórias, 5 empates, 1 derrota, 12 gols marcados e 8 gols sofridos.

Já o Operário soma na competição 14 pontos, 4 vitórias, 2 empates, 4 derrotas, 12 gols marcados e 12 gols sofridos.

Remo x Operário PR: prováveis escalações

Remo: Marcelo Rangel; Kadu Santos (Pedro), Camutanga, Reynaldo e Sávio; Luan Martins, Pedro Castro e Pavani; Pedro Rocha, Felipe Vizeu e Adaílton.

Operário: Elias; Thales, Joseph, Allan Godoi e Gabriel Feliciano; Bruno Índio, Zuluaga e Boschilia; Marcos Paulo (Rodrigo Rodrigues), Daniel Amorim e Allano.

FICHA TÉCNICA

Remo x Operário (PR)

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Estádio Jornalista Edgar Proença, em Belém (PA)

Data/Horário: 08 de junho de 2025, 19h