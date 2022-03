Remo x Caeté marca reencontros de atletas e técnico responsável pela contratação do goleiro Vinícius

O Remo finalizou a primeira fase do Campeonato Paraense 2022 como o único clube invicto na competição e na liderança do grupo C. Essas condições fizeram o Leão Azul enfrentar o Caeté, de Bragança (PA), que foi o primeiro terceiro colocado. O duelo entre os clubes será o primeiro na história, e marca também o reencontro do ex-técnico Josué Teixeira e mais dois jogadores do Caeté com o Remo.

Experiente, rodado no futebol brasileiro e responsável por trazer o goleiro Vinícius ao Remo. Esse é o técnico do Caeté, Josué Teixeira. Aos 61 anos e na sua segunda passagem pelo futebol paraense, desta vez à frente do Caeté, Josué irá reencontrar seu antigo clube, na próxima quinta-feira (10), no Estádio Diogão, em Bragança, nordeste paraense.

Goleiro Vinícius na sua apresentação no Remo em 2017 (Igor Mota / O Liberal)

Vice-campeão estadual com o Remo em 2017, Josué teve uma passagem intensa pelo Leão e comandou o clube no Parazão, Copa do Brasil e algumas partidas da Série C. Participou da fase de contratação e foi um dos responsáveis por duas contratações importantíssimas para o Remo nos últimos anos, o preparador de goleiros Juninho Macaé e também pelo ídolo Vinícius.

Zagueiro Igor João atuou como titular em algumas partidas no comando de Josué Teixeira (Fábio Will / Remo)

Caeté x Remo terá o reencontro também de outros dois jogadores cria das categorias de base azulina e que estiveram no Remo ao comando de Josué Teixeira. O primeiro é o zagueiro Igor João, de 28 anos, bicampeão paraense com o Leão nas temporadas 2014 e 2015, além do atacante Silvio, também de 28 anos e que também conquistou dos títulos estaduais pelo Remo.