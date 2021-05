Remo vence Paysandu e assume liderança da Copa Pará de Basquete Masculino

O Clube do Remo vence o clássico Re-Pa pela Copa Pará de basquete adulto masculino. A equipe azulina marcou 95 a 85 em jogo realizado no ginásio Moura Carvalho, do Paysandu.

O Leão segue invicto e agora é líder da copa já com vaga assegurada na semifinal. São três jogos e três vitórias somando três pontos na tabela.

Em se tratando de clássico, o jogo foi muito acirrado, tanto que o primeiro quarto terminou igual: 17 a 17.

Já no segundo quarto, o time remista venceu por 20 a 18, fechando o primeiro tempo 37 a 35. O Paysandu ganhou o terceiro quarto por 62 a 61, mas no último quarto prevaleceu a maior determinação azulina que fechou o jogo em 95 a 85.

A festa remista na casa do adversário foi comentada pelo técnico Giovanni Martins.

“Vencemos o clássico com muita dificuldade, começamos o jogo perdendo, passamos um tempo sem pontuar no primeiro quarto. Logo ajeitamos as coisas e tomamos a frente do placar. Foi administrar placar durante todo o segundo tempo. No último quarto botamos a cabeça no lugar e deu o resultado. Agora é seguir com o trabalho", disse.

O Remo volta a jogar pela copa no dia 5 de junho diante do SBB, às 10h, no ginásio Moura Carvalho.

No jogo preliminar, a Tuna Luso marcou 77 a 76 no Sport Belém Basquete [SBB].