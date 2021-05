Remo vence o Castanhal garante o terceiro lugar no Parazão e vaga na Copa do Brasil

Sem chance para o azar, o Remo venceu o Castanhal por 3 a 0 no Baenão, na tarde deste sábado (15), na disputa do terceiro colocado no Parazão. A equipe azulina garantiu a vaga na Copa do Brasil 2022 e se despediu do Campeonato Paraense invicto.

O JOGO

O início de partida foi todo dominado pelo Remo. A equipe azulina conseguia trocar passes com facilidade e usava bastante as laterais, com Lucas Tocantins pela esquerda e Dioguinho pela direita. O atacante Lucas Tocantins teve duas chances para marcar em duas falhas na saída de bola do Japiim, em uma a bola passou raspando a trave do Castanhal e a outra o goleiro Axel salvou o clube aurinegro.

EQUILÍBRIO

A equipe do Castanhal demorou um pouco para entrar na partida. O time aurinegro conseguiu colocar a bola no chão e explorava as costas da defesa azulina, principalmente pelo lado direito. Em uma chegada no ataque, Pecel tabelou, entrou na área e chutou, Vinícius fez boa defesa.

GOL DO CAPITÃO

Mesmo com o jogo mais equilibrado, o Remo conseguiu abrir o placar. O lateral Marlon cobrou escanteio na área, a zaga do Castanhal não subiu e Lucas Siqueira chegou de trás e cabeceou forte para o fundo do gol. Leão 1 a 0.

NÃO SE ABATEU

O Castanhal não se intimidou e ficou em cima do Remo, trocou passes próximo da área remista e quase chegou ao empate. Após escanteio na área, a bola foi afastada e Samuel pegou a sobrea acertou o travessão do goleiro Vinícius.

CORTE NA CABEÇA

No último lance do primeiro tempo o atacante do Remo Edson Cariús se chocou com o zagueiro Cleberson, do Japiim. O jogador do Remo sofreu um conte na cabeça, foi atendido e teve que ser substituído pelo atacante Renan Gorne.

REPLAY

No início do segundo tempo o Remo tratou logo de ampliar o marcador. Após levantamento na área do lado direito, a bola foi no meio da área do Castanhal e o zagueiro Fredson sozinho testou para o chão, sem chance para Axel Lopes, quase um replay do primeiro gol. Remo 2 a 0, com menos de um minuto de jogo.

GOL DO CAMISA 10

O Remo continuou pressionando a equipe do Castanhal. A equipe comandada por Paulo Bonamigo impôs seu jogo e não deu chances ao Japiim. Em cobrança de falta, Felipe Gedoz bateu tirando da barreira, no canto esquerdo de Axel Lopes, que foi na bola, mas nada pôde fazer, Remo 3 a 0, aos oito minutos.

TESTES

Com ampla vantagem no placar o técnico remista Paulo Bonamigo tratou de dar rodagem ao elenco. O treinador modificou a equipe colocando Vinicius Kiss Erick Flores, Wallace e Ronald, já visando a Série B do Brasileiro.

VAGA GARANTIDA

Com a vitória azulina o Leão Azul garantiu vaga na Copa do Brasil de 2022, competição que rende um bom valor de cota para os clubes. Essa é a 31ª vez em que o Remo irá disputar a Copa do Brasil.

FICHA TÉCNICA – REMO 3 X 0 CASTANHAL – DISPUTA DO TERCEIRO LUGAR – PARAZÃO 2021

Local: Estádio Baenão – Belém (PA)

Horário: 17h

Data: 15.05.2021

Árbitro: Gustavo Ramos Melo – CBF

Auxiliares: Acácio Menezes Leão – CBF e Robson João dos reis – CBF

Quarto árbitro: Danilo Lopes Viana – FPF

Cartões amarelos: Anderson Uchôa (REM); Magnum, Cleberson e Thárcio (CAS)

Gols: Lucas Siqueira 34’/1T, Fredson 1’/2T e Felipe Gedoz 8’/2T

REMO: Vinícius; Thiago Ennes, Fredson, Rafael Jansen e Marlon; Anderson Uchôa, Lucas Siqueira (Vinícius Kiss) e Felipe Gedoz (Ronald); Dioguinho (Wallace), Lucas Tocantins (Erick Flores) e Edson Cariús (Renan Gorne). Técnico: Paulo Bonamigo.

CASTANHAL: Axel Lopes; Magnum (Daelson), Guilherme, Cleberson e Lucas; Samuel, Marcos, Gui Campana e William Fazendinha (Thárcio); Canga e Pecel (Fidélis). Técnico Ferreti (auxiliar).